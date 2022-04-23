記協特別會議討論前景去向　陳朗昇：不能肯定會否解散

香港記者協會今日（23日）以視像方式召開特別會員大會，討論機構前景及去向，當中涉及解散門檻。主席陳朗昇會後見傳媒，指有人提及「解散」字眼，但因書面意見會繼續收集至5月底，現階段無法肯定記協最終說法是否解散。



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記協向會員收集書面意見，包括了解會員對修改解散門檻的看法，所涉條文包括「本會必須有全體有表決權會員不少於六分之五以不記名投票表決同意方得解散」，及「遇本會解散時，本會所有經清還債項後的剩餘資產將平均分給所有有表決權會員」等。

會議氣氛踴躍 聽到不同意見

陳朗昇形容會議氣氛踴躍，高峰期有90人出席，平均有85位會員參與，約20人發言。他指，是次會議目的是為委任核數師以處理周年財務報表，並乘着機會就記協前景作討論，解散門檻是討論內容之一，執委會已聽到不同意見，之後會再討論和分析，並將繼續收集會員書面意見至5月31日。他說現階段難以綜合3小時的討論內容，加上書面意見未收集完畢，因此不敢肯定記協最終會否解散。至於後續行動，陳朗昇表示，稍後會思考是否有看法和意見須於全年會員大會上詢問會員，但相關行動最快要6月才會進行。

冀新政府多與記協溝通

被問到因應近日社會氣氛，記協是否仍存營運空間，陳朗昇表示，個人認為記協是重要的，期望日後能繼續營運，但不能忽視過去半年發生的事，必須考慮危險和風險，不時檢討，有關評估和思考每刻都在轉變，但強調記協會在可見的將來繼續運作。

記協曾於上屆行政長官選舉舉辦論壇，討論檔案法，陳朗昇表示，5年後的新聞自由已是另一個層次的問題，強調記協有很多新聞自由相關問題需要新政府溝通，如車牌查冊、商業登記資料不完整、司法機構控罪書不足等現屆政府都未有理會，希望無論是否有論壇，或能否與今屆特首選舉唯一候選人李家超見面，都希望新政府都能與記協溝通，多作回應。記協也會繼續關注新聞自由相關議題，例如假新聞法和23條立法等。