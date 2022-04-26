BNO移英︱葉劉獻計：人大臚列負面清單　褫奪亂港者國籍及居留權

BNO移英港人的中國國籍及香港身份證問題，近來因全國政協副主席梁振英的言論再次引起討論。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀在《經濟通》撰文，表示不認同「一刀切」處理BNO移英港人的問題，因為當中很多牽涉「非政治因素離港」。

不過，葉劉提出全國人大可再作出「決定」，針對移英（或海外）後持續勾結外國勢力、活躍於反中亂港活動、觸犯《港區國安法》的港人，褫奪他們的中國國籍及香港居民身份，令他們變成「前港人」，以後入境只能像一般外籍人士，申請簽證才能來港。



不宜一刀切褫奪國籍 一貫暗許雙國籍

曾任入境處處長及保安局局長的葉劉淑儀表示，透過離港取得外國國籍的港人，可保留特區護照及香港身份證，是源於中英在回歸前的深入討論。而《中英聯合聲明》英方備忘錄列明，自回歸日起，香港人不再是英國屬土公民，但有資格保留某種適當地位，可繼續使用聯合王國政府簽發的護照，但卻不賦予英國居留權。因此，英國推出BNO「5+1」簽證，提供BNO持有人成為英國公民新路徑，以及進一步放寬讓BNO持有人的子女獨立申請，是「違反自己的承諾，而且做法挑釁，志在分化港人」。

葉劉指，中國法律不承認雙重國籍，但現實上中港澳台都有很多人移居海外，當中很多人持雙重國籍，若要嚴格執行《國籍法》第三條及第九條，想必影響深遠，因此國家素來是「隻眼開隻眼閉」。她個人認為，處理雙重國籍的問題必須小心衡量利弊，亦不能以「一刀切」的方式處理：「持BNO移英的港人當中，也有很多是因為生活節奏、下一代教育等等非政治因素離港，因此不能一竹篙打一船人。」

她認為，需要針對處理的是那些移英（或海外）後，持續勾結外國勢力、活躍於反中亂港活動、觸犯《港區國安法》的港人，形容這些人持續污衊「一國兩制」，做出傷害國家、傷害香港的行為，游說外國政要、國會議員制裁香港，或者持續推動港獨等：「例如已流亡英國的張崑陽，最近有報導指他與美國國務院高級官員會面，游說美國制裁香港的指定國安法官等等，這些行為已涉嫌觸犯《港區國安法》。這些人持續傷害國家和香港，自然不應該繼續擁有中國國籍與及香港居留權。」

北京修例踢走亂港者 港府接力褫奪入境權

葉劉建議，全國人大常委會可作出新的「決定」，解釋如何執行《中華人民共和國國籍法》第九條，例如列出「負面清單」，聲明若這些人繼續從事反中亂港、危害國家安全的活動，他們取得外國國籍（含英國國籍）就會喪失中國國籍，不用申報國籍變更，即時喪失香港居留權。

她補充，根據《入境條例》，喪失香港居留權的前永久性居民仍有入境權，可以進入香港居住、工作、經商及讀書，沒有任何逗留時間和條件限制。不過，特區政府可在人大常委會作出新「決定」後修訂《入境條例》，褫奪這些人的入境權，令這些「前港人」便只能像一般英國籍人士一樣，須申請簽證才能來港。