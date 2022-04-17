特首選舉｜李家超冀現屆政府完成架構重組　田北辰認同：有利組班

特首參選人李家超昨日（16日）表示，相信現屆政府能在任內完成政府架構重組，指若能完成的話，對來屆政府組班有很大幫助。



實政圓桌立法會議員田北辰認為，距離政府交接還有兩個半月，如果現屆政府能完成重組工作，有利下屆政府組班時尋覓人選。



林鄭在施政報告提架構重組 田北辰料中央已批准

李家超是今屆唯一夠票的特首選舉參選人，相信將會當選下屆特首。田北辰認為，現屆特首林鄭月娥發表《施政報告》時，李家超是政務司司長，必定有參與《施政報告》的制訂過程，如他與林鄭的意見不同，理應亦會向林鄭表達。

田北辰補充，《施政報告》發表前，會交由中央政府審視，如北京有意見亦會修改，因此政府架構重組如此重大的意見可以寫出來，應該已得到中央批准。他說，目前距離下屆政府上場還有兩個多月，如林鄭與李家超溝通過後達成一致，現屆政府可盡快提出定案並提交立法會通過。

他續分析，現屆政府着手處理改組，同時李家超可按改組後的架構尋覓合適人選，認為可令下屆政府上場時工作更順暢。

如下屆上任才重組無好處 有礙局長工作

對於架構重組會否未能在現屆政府完成，田北辰指除非林鄭月娥與李家超出現無法妥協的不同意見，這樣的話現屆政府就無法順利重組架構，而要走程序，即留待下屆政府上任後才開始重組工作。

這樣的話對下屆政府的工作並無好處。田北辰表示，下屆上任後才開始重組，會影響新班子組成，因現屆政府架構與新架構的局長人數不同，而且工作內容亦有分別。如下屆政府決定上任後改組，就算用現架構覓得人選，人選亦未能對外表達長期工作目標，「問運房局局長未來工作，局長明知會分拆，如果人選只專注運輸方面，難道他對外只說運輸不提房屋？這樣很荒謬。」

不過田北辰認為，由於林鄭重組架構意見是寫在《施政報告》內，中央已拍板機會高，李家超亦應該已反映意見，出現嚴重不同意見的機會相對較低。他期望現屆政府可以盡早做好方案，有利下屆政府組班。