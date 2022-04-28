李家超未提與外國通關：與內地通關頭等大事　要加強與國際聯繫

新冠肺炎疫情下，香港往返內地及外國需要隔離檢疫，旅客大減，影響市民探親、營商和旅遊。社會有意見希望盡快與內地通關，亦有意見指可先與澳門或外通關，以協助恢復經濟。



特首選舉唯一候選人李家超今日（28日）晚上在Facebook貼文，表示爭取恢復通關。然而文中只提及與內地通關，並無回應與澳門或外國通關的建議。



史立德建議先與澳門或外國通關

廠商會會長史立德周一（25日）在電台節目中表示，目前的入境限制令外國人才難以來港，建議創建一個具香港特色的動態清零，以「先行先試」的方式與澳門或外國通關。

另外早前亦有網民在李家超Facebook留言，建議應先全力與內地或外國通關，以盡快恢復經濟。

李家超今晚在Facebook表示，隨着近日疫情緩和，確診數字持續回落，兩地恢復通關亦初現曙光。他引述市民建議，政府可盡快訂立與內地通關的時間表和路線圖，並按部就班實現。他回應指，理解到通關對香港市民來說是頭等大事，已多次表明若能當選，通關是首要任務。李家超說，根據過去的合作經驗，兩地的工作模式雖有不同，但透過坦誠溝通，定會找到對接的方案，在風險可控的情況下，爭取逐步恢復。

至於與外國通關的建議，李家超帖文並沒有回應。他表示要重建和加強與國際的聯繫，認為要說好香港故事，在疫情許可下，官員和社會領袖應多到海外和內地，宣講香港的優勢和機遇。