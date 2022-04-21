政壇諸事町｜李家超推卡通頭像籲畀意見　網民挑機叫學好中文

特首選舉唯一候選人李家超最近減少拉票活動，集中精力寫政綱，他今日（21日）在Facebook推出卡通頭像，化身「超哥」，呼籲市民提供意見。網民留言頗為踴躍，有人建議盡快同內地、國際通關、為《基本法》23條立法。近日網上冒起一個名為「每日關注李家超中文水平」的Facebook專頁，版主向「超哥」提出建議，話要徵收「語文稅」、確保語文安全喎！



李家超在Facebook呼籲市民提供意見。（李家超Facebook）

卡通版「超哥」呼籲留言

李家超因為受美國制裁，YouTube頻道被封，但Facebook專頁仍可正常運作。李家超今日發帖，化身卡通版「超哥」呼籲市民留言及傳訊息，為香港出謀獻策。

從留言所見，有網民關注通關問題，認為如未能與內地通關，應先與外國實施免檢疫隔離通關，以免香港「兩頭不到岸」。亦有人關注長者情況，希望增建老人院，重新考慮免入息及資產審查的全民退休保障。

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網民建議上任後制裁Google

對於YouTube因美國制裁而終止李家超帳戶，有網民建議將《反外國制裁法》納入香港《基本法》附件三，甚至希望「超哥」上任後制裁Google。

近日Facebook專頁「每日關注李家超中文水平」冒起，糾正李家超文宣語法錯誤等問題，引起網上熱議。見到「超哥」呼籲畀意見，專頁繼續出帖抽水，將李家超競選口號「同為香港開新篇」，改為「同為香港學中文」，呼籲李家超及其團隊同上中文班，「精進中文水平，向公眾展示宏揚中國文化之決心」。專頁又建議增納「語文稅」，向公開試中國語文科不及格者徵稅，款項用於投資中國語文教育。