郭榮鏗紐約開律師行：移民或移居誰在乎？　梁振英反譏美真夠關照

前年離港赴加拿大的前公民黨立法會議員郭榮鏗，今日（3日）在facebook宣布於美國紐約開設律師行，繼續法律工作。他稱這段日子與世界各地的香港人一樣，要尋找新方向和目標，自己很感恩遇到好拍檔，又指New York Fifth Avenue的租金比中環和金鐘便宜：「第時香港人經過，歡迎上嚟搵我飲杯咖啡。」



郭榮鏗說，未來除了法律工作外，也會繼續喺哈佛大學甘迺迪學院擔任亞洲學人，與學生分享經驗：「希望大家去到世界各地都能夠繼續香港人精神，香港人加油！」他在帖文加上「#移民定移居who cares（誰在乎）」、「#慳啲啦」、「#未來見」的標籤，諷刺全國政協副主席、前特首梁振英，早前發表「離港港人僅移居、不移民是留後路」的說法。

梁振英在社交專頁隔空回應，指美國人對郭榮鏗真夠關照，又反嘲「是中國人還是外國人，who cares？香港人去台灣『居留』或『定居』，who cares? 」他進一步嘲弄有人到了台灣遭當局要求離開：「移民不成，回港冇面，要二次移居。」

梁振英再抨擊郭榮鏗，既為政客、又是大律師，對移民或移居的法律概念應該清楚；對於有人移居他國、計劃入籍後回港的政治含意更加應該清楚：「不過總有些人揣著明白裝糊塗，例如《基本法》明明規定參加普選的行政長官候選人必須由『提名委員會』提名，偏偏要『公民提名必不可少』，這些人當中也有大律師。」