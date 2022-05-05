強積金對沖取消︱委員會續審　商界警告：內地有3億人打散工

立法會《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》（取消強積金對沖）委員會今日（5日）繼續召開會議，並進入逐條審議階段。會上，多名商界代表繼續發表反對意見，批評現行方案增加營商負擔，甚至建議政府先降低長期服務金，但政府代表拒絕。

有商界代表指，政府如果要通過法案一定有能力，但警告日後或改變整個勞資關係性質。進出口界議員黃英豪更揚言，內地正是因為社會保障制度太充足，導致很多僱主為規避法例以類似散工形式聘用員工，俗稱「靈活用工」，內地有多達3億人正是這種工作狀態。



邵家輝引調查：84%員工願意「被炒」

是日會議上，發言的大多是商界代表，其中工業界吳永嘉表示，各界商會希望延長現時「3+3+3」封頂年期至「5+5+5」，對僱主的資助增加至100萬元，並將遣散費、長期服務金直接注入僱員個人強積金戶口。勞工處處長孫玉菡表示，有關資助方案已多次加碼，現時的332億元已算很多，資助原則是在協助企業在實施後的適應期，並傾斜中小企。

自由黨邵家輝繼續發表意見，引述調查指「如果2萬2千5百蚊人工，做夠5年，被人炒就會有7萬5千蚊補償」，問卷問過二千多名僱員，84%人回答指願意由公司解僱他們，因此認為「搏炒」情況確有可能出現。他又指，強積金僱主供款的部份，與遣散費及長期服務金本身有重疊，有許多商界人士表示強積金要僱主供款5%「已經供多咗」，如果要取消強積金對沖安排，建議先檢討長期服務金，例如將39萬元的上限調低。

孫玉菡回應指，邵家輝所提的說法，完全推翻了過去政府與勞資雙方討論的核心起點，在討論過程中，大家都認為應該在現有條例下對員工應有權益，即遣散費和長期服務金的基礎上去做，一旦動搖等同整件事推倒重來，形容邵的說法「就好似起緊一棟樓，突然之間話個地基打得唔好，又要掹返起重新打過」。

他指，香港人口老化，很多打工仔收入本身不高，辛勤工作三、四十年後需要有一些退休保障，但最後僱主供款的部份「或多或少又俾人沖走咗」，政府希望解決這個大社會問題，希望他們在退休時，起碼有薪金百分之十的強積金，讓退休生活好過一點。

邵家輝則指「個地基真係有問題」，日後隨時「外牆漏水，上面又漏水，天花都冧埋落嚟」，指已盡了責任向政府表達商界意見，如果政府繼續實行，那也無法阻止。

取消強積金對沖討論多時，近日商界反對意見突然增多，引起勞工界極度不滿。（資料圖片）

黃英豪：唔係話你愈高福利就愈好

民建聯黃英豪隨後發言指，進出口界有50多萬僱員，絕大部份業界代表都反對現行取消對沖方案。他指商人做生意、聘請員工，看的從來是自身負擔能力，對他們而言這是生存問題，又引述內地的例子，指有3億多人口是「靈活用工」，其中有相當一部份是僱主為了規避「五險一金」等勞工保障，而「靈活」地安排員工以兼職、外判等方式工作。

他指，中央對以上規避情況十分清楚，但都無奈要容許，因為如果個個都要支付「五險一金」，隨時有許多公司倒閉，是以寧可容忍外判，又揚言：「如果政府自己係一意孤行呢，（條例）有可能係通過，但係你會對香港成個營商環境，同埋僱主同僱員關係，係會產生深遠影響嘅。」

黃英豪最後指，實際上反對現行方案的主要都不是大公司，而是中小企，希望當局認真考慮意見：「我哋同你反映嘅意見係事實，係業界嘅意見，喺我哋祖國內地都發生緊。唔係話你俾個僱員愈高保護、愈多呢啲福利就愈好，有時反而會有其他效果出現。」