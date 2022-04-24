勞工界多個工會聲明：堅決反對暫緩取消強積金對沖　批有議員拉布

勞工界八個大型工會今日（24日）發表聯合聲明，堅決反對近日有商界代表及立法會議員提出暫緩取消強積金對沖修例工作。他們要求議員理性問政、承擔社會責任，不要再「拉布」，讓這已討論多時的法案盡早通過，300萬僱員可以獲得更大的退休保障。



不點名批商界議員「抹黑污衊打工仔」

發表聲明的包括工聯會、勞聯、港九工團聯合總會、香港高級公務員協會、政府人員協會、香港公務員總工會、香港公務員工會聯合會、香港特區政府公務人員聯會。聲明指，強積金設立原意就是為了保障市民退休後的基本生活保障，但實施二十多年對沖制度已導致無數打工仔女的血汗錢被對沖走，退休欠保障。根據積金局統計，截至2021年12月31日，僱主用以抵銷「遣散費／長期服務金」的累積款額已超570億元，故此不應一拖再拖，取消對沖刻不容緩。

聲明又提到，取消強積金對沖於上屆政府經已提出，期間經歷長時間的公眾諮詢及各持份者的充分討論，特區政府亦採納商界意見，資助僱主適應取消對沖後對財政的影響，一再增加補助金額至332億元。「有議員聲稱『疫情下諮詢渠道受限』、『打工仔會故意搏炒』等言論，既不符事實，毫無根據，亦涉嫌抹黑污衊辛勤勞動為社會作貢獻的打工仔女，挑撥本港和諧的勞資關係。」

各工會呼籲「理性議政，反對拉布」，指取消強積金對沖的議題討論了二十多年，經勞工界長期不懈爭取，兩屆政府也用了近十年時間研究提出法案，行政長官亦公開承諾於今屆政府任期內完成取消對沖的立法工作，「對此，勞工界八大工會集團作出強烈呼籲，要求盡快通過社會最大的共識方案，堅決反對任何藉口暫緩取消對沖，同時促請特區政府履行莊嚴承諾，確保法案如期獲得通過，讓300萬廣大僱員獲得更大退休保障，安享晚年。」

邵家輝就取消強積金對沖議題，多次表達強烈的意見。（資料圖片）

邵家輝：通過法例反鼓勵僱主擴大外判、合約制

取消強積金對沖是本屆政府重點工作之一，政府目前的時間表是今年內提交立法草案。隨著特首選舉、政府換屆臨近，有商界代表近日向特首選舉唯一候選人李家超，表達強烈的反對聲音，要求又再擱置這項政策。聲明中提及的「疫情下諮詢渠道受限」、「打工仔搏炒」說法，立法會批發及零售界議員邵家輝過往曾經多次提出。此外，選委界議員陳曼琪近日建議暫緩修訂強積金對沖條例草案，並要求政府落實在疫境下，幫助中小微企紓困政策，引起勞工界極度不滿。

邵家輝回應《香港01》記者查詢指，絕對沒有污衊打工仔的意思，並相信絕大部份打工仔都是好員工。但他認為新修例建議，為勞資雙方提供另外的誘因。他重提上周在立法會上提及的例子，假設一間公司有2名員工，薪金和年資相同，如果大家都想轉工，一個自行辭職，一個透過「搏炒」離職，後者可以即時額外獲得動軏十萬元以上的長期服務金，「不拿就白不拿」；而個別老闆亦可能會因為擔心以上的情況，又或一時周轉不靈，在員工任職未滿5年時，以其他方式驅使其自行離職。「新修例係提供咗一個誘因，改變咗成個勞資關係嘅性質。有啲朋友覺得呢件事唔會發生，但我話畀你聽，就係有唔少人覺得可能會發生。」

他又揚言，如果法例新修訂方案不完善，當僱主明白「遊戲玩法」後，或會有更多人改以合約制、外判制形式聘請員工，「比如我同你簽4年合約，但之後就係唔續」，長遠不利年青人向上流動，對打工仔權益反而有損害。