新冠疫情｜林鄭歡送內地醫療團隊　冀對方疫後以遊客身份重臨香港

第五波疫情在2至3月達到最高峰，內地援港醫療團隊來港支援，最近疫情回落，內地人員亦完成任務，回到內地工作崗位，而亞洲國際博覽館社區治療中心昨日亦已轉為備用狀態。



特首林鄭月娥今日（5日）出席歡送儀式，感謝對方支援。



林鄭說，3月16日在香園圍口岸迎接其中一批醫療隊成員的時候，香港當時正處於兩年多以來的抗疫戰中最嚴峻的局面，每天新增超過1萬宗確診個案。兩地醫護人員接近兩個月並肩作戰後，香港第五波疫情受控，香港市民亦逐步恢復正常活動。她代表香港政府和市民向內地援港醫療隊表示感謝。

內地援港醫療團隊共有391人，來自25間醫療機構，以醫管局「名譽僱員」身份在3月分批抵港，很快與本地醫護人員建立默契而且合作無間，除了大幅提升醫管局位於亞洲國際博覽館社區治療中心的收治能力，聚焦收治長者和長期病患者之外，亦發揮了中西醫協作在抗疫治療的優勢。

兩地團隊合作 共治療超過1200名病人

林鄭說，兩地醫療團隊合共治療超過1,200名新冠病人，助香港減少重症、減少死亡。而兩地團隊亦在臨床護理工作、中西醫藥應用、新冠復康治療等多方面交流的經驗，為深化兩地醫療合作打下基礎。

林鄭指內地團隊因閉環安排沒有機會到外面看看，期望香港走出疫情之後，他們再以遊客身份重臨香港。