疫情｜新冠住院個案大減　林鄭月娥：援港醫療人員將分批返回內地

內地援港醫療隊已經來了1個多月，特首林鄭月娥今日（27日）表示，由於住院新冠病人已大幅減少，相信援港醫療人員會分批返回內地，對他們致以衷心的感謝。



林鄭月娥表示，今次內地醫療團隊到港參與救治病人的經驗，説明了無論醫生是在本地或境外接受培訓，只要來自獲認可屬有水平的醫學院，本着「醫者父母心」的專業態度，都可以無分彼此，通過交流，同心協力治理病人。

政府今日公布《醫生註冊條例》下首批認可醫學資格名單，涉及27間英、美、加拿大、澳洲和新加坡的大學。林鄭表示，去年10月，立法會通過了《2021年醫生註冊（修訂）條例》，設立讓持認可資格的非本地培訓醫生可以在港於公營機構擔任醫生工作，今次批出認可資格，是為引進非本地培訓醫生的工作邁出重要一步。

她強調本地兩間醫學院十分優秀，人才輩出，但無論因為本港人口老化而加重公營醫療系統的壓力或香港有志發展生命科技而需更多的醫療人才，我們都有必要通過吸引海內外醫生來港服務。

林鄭月娥在「香港智營設計‧閃躍大灣區2022」啟動儀式視像致辭。（行政長官辦公室）

去年再度注資10億 支持本港創意產業長遠發展

此外，林鄭月娥今日在「香港智營設計‧閃躍大灣區2022」啟動儀式發表視像致辭，指本屆政府十分重視創意產業，去年向創意香港轄下的「創意智優計劃」再度注資10億元，以支援業界舉辦更多有利創意產業長遠發展的項目。