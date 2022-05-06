特首選舉｜李家超一人模式得票率勢破紀錄　幾多票會成歷屆之冠？

特首選舉進入最後直路，雖然今屆只有李家超一名候選人，但本周日（8日）早上1,461名選委仍要到灣仔會展票站投信任票，超過750票即告當選。過去五屆特首選戰，最高得票率一次是2007年曾蔭權競逐連任，獲81.1%選委支持，今次李家超在一人模式下「眾望所歸」，得票率有否機會創歷屆新高，甚至衝破九成？



過去五屆特首選舉中，只有2002年第二屆選舉、2005年特首補選無競爭，董建華和曾蔭權同樣在無對手下自動當選。立法會在2006年修改《行政長官選舉條例》，加入信任票制度，即使只有一人參選仍需要投票。與此同時，泛民開始提名候選人入閘促進競爭，因此2007、2012和2017年選舉都有超過1人入閘。

首屆選舉董建華得票率80% 2007年曾蔭權81.1%破頂

首屆特首選舉在1996年舉行，由400名推選委員會委員選出，董建華當時獲320票，即80%得票率，擊敗楊鐵樑、吳光正等人當選。

不過，該得票率在2007年被打破，當時由曾蔭權對戰公民黨梁家傑，曾蔭權獲649票當選，以800名選委計，得票率為81.1%；以實際有效票數788張計，得票率更高達82.4%，是至今最高得票率的特首。

2012年梁唐之爭 梁振英得票率57.4%

2012年上演「唐梁大戰」，由唐英年、梁振英與泛民代表何俊仁競逐，梁、唐競爭激烈，各有支持者，但同時分薄了建制派票源，最後梁振英僅以689票勝出。以1,200名選委計，梁振英得票率有57.4%，而以1,132張有效票計算，得票率有60.9%，是得票率最低的當選人。

林鄭月娥獲777票 得票率64.75%

2017年特首選舉仍是3人之爭，由林鄭月娥、前財政司司長曾俊華與前法官胡國興競逐，林鄭最終以777票當選，以1,200名選委計，得票率有64.75%；以實際有效票數1,163張計算，則有66.8%。

完善選舉制度之後，選委增至1,500名，而當選門檻亦上升至751票。根據最新登記冊上，目前選委會有1,461人，最終有效票數要到投票後才能知曉。

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李家超得票達1217張 即創得票率新高

若以選委總人數作為基準比較，即今屆以1,500人計算，如李家超得到861票，即等於梁振英的57.4%總選委得票率；如得到972票，即超過林鄭的64.75%總選委得票率；若得票達1,217票，更能超過2007年曾蔭權創下的81.1%得票率，成為歷屆特首選舉之冠。

有競選辦中人說，李家政無定下具體票數目標，爭取愈多愈好，但預計1,400多名選委中，部份人可能未能趕及返港投票，或因個人原因缺席。有政界人士指，在「一人模式」下，李家超參選獲786張提名票，已超越當選門檻，但仍有大量「鐵票」未動用，估計李家超得票率將打破歷屆紀錄。