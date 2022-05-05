李家超晤商界：與內地通關屬首要工作　外國商會樂意宣傳香港優勢

特首選舉周日（8日）舉行，唯一候選人李家超繼續與各界會面，他今日（5日）與外國商會、香港僱主聯合會、中小企業界、紡織業界和內地港人代表，舉行兩場視像會議。

李家超表示，與者會強調要保持香港競爭力，關鍵是連通世界和內地。他說隨着防疫措施放寬，開始有外地人士來港，亦希望盡快與內地恢復正常往來，認為人員往來對推動經濟來說很重要。他特別強調有外國商會表示，樂意向世界宣揚香港的優勢，並重申會在適當時候派官員外訪宣揚香港的吸引力。



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與會者關注通關、經濟發展與創科等議題

與會人士提到香港創科發展，指不同行業都可以應用創科可提升競爭力，工業亦可以借助創科推動再工業化。會上有人提出要引入人才和龍頭公司來港發展，以帶來科研人才及帶動本地科研，又提出多項有關創科問題，例如科研成果如何變成產品，以及如何利用大灣區發展創科。

▼李家超昨日到西九文化區與青年交流▼



冀帶來「實踐型、執行型」政府

李家超說，無論有多少人支持、多少人想聽過他的施政目標才決定是否支持，他都會繼續努力講解。被問到通關情況，他強調與內地通關是首要考慮的工作，但有很多挑戰，指香港仍有幾百宗個案，內地亦有個案，要在某些環節做好通關條件，重申他的目標是移除所有障礙。

有記者問到他的宗教信仰和參選理念，他認為宗教信仰是個人事情，而參選理念是要「帶給大家實踐型、執行型的政府，去解決香港問題」，並希望構建多元、包容、關愛的社會，希望做到大家期望的事。他日前透露自己是天主教徒。