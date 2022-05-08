特首選舉︱狄志遠：投票支持李家超為釋出善意　強調無受北京壓力

特首選舉今日（8日）舉行，身兼社福界選委的新思維主席、立法會議員狄志遠昨日表示經過內部討論後，決定投票支持唯一候選人李家超。他在會展票站外回應傳媒提問指，李家超政綱的確有許多需要改進之處，但希望透過支持票釋出善意，為未來香港辦實事。



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冀新政府明白意見不同 也能合作溝通

狄志遠指，投票支持李家超與新思維過往的立場沒有矛盾，認為李家超政綱確實較空洞、有很多需要改善的地方，亦與新思維期望有出入，但在今次選舉中希望不同意見人多走到一起，為香港辦好事，尤其過去兩年社會撕裂，看不到有任何進步，希望藉此釋出善意，體現良性互動，認為「對話總比對抗好」，會繼續監察政府表現。

他亦希望，新政府明白即使意見不同，仍能促成合作和溝通，鼓勵新政府多與不同意見人士溝通，尋求共通點和共識。

狄志遠強調，這是新思維經內部思考後的決定，「我沒有收到任何來自北京、本地團體的壓力」。

湯家驊建議2026年可提政改

法律界選委、行政會議成員湯家驊表示，在「一人模式」下李家超預料會高票當選，但希望他不要低估未來5年施政的難度，未來需要廣納賢能，團結大多數，交出功課，實踐政綱的4大方向，其中對廣大市民而言，居住、青年、經濟復原等民生都很重要。

他亦提到，完善國安機制後，也有需要檢視政制是否有需要改進的地方，認為5年十分長，經濟或多或少已足夠復原，未來需要考慮政制改革，舉例指2026年距今4年，到時談政制改革還來得及。被問到未來有否興趣再加入行政會議，湯家驊表示不會評論。