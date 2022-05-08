特首選舉．持續更新︱投票9時開始　會展票站外大量警力佈防

「一人模式」的特首選舉今早（8日）9時至11時半投票，唯一候選人李家超輕鬆當選毫無懸念，外界關注新選制下整體投票率及李家超得票率有多高。1,400多名選委在不記名情況下投「支持」或「不支持」票，候選人取得751張有效「支持」票即當選。否則，便須終止選舉程序，其後重新啟動另一輪提名及選舉。

今屆除會展主票站，竹篙灣隔離設施特設票站，供受檢疫隔離的選委投票，昨天選管會主席馮驊透露，至少有4名選委已預約於竹篙灣投票；另外跑馬地警署亦設立專用票站。投票結束後，所有票箱會集中到會展以人手點算，馮驊預料1小時內完成點票。相信結果公布後半小時，李家超將在點票中心見記者發展當選宣言。《香港01》全程直擊、持續更新，並直播重要時刻。



馮驊展示選票，由於只有一名候選人，選票上只有「支持」或「不支持」選項。（梁鵬威攝）

「一人之選」1,400多名選委「信任投票」

今次特首選舉只有一名候選人，按照法例仍須進行信任投票。選委進場時須攜帶香港永久性居民身份證、以及印有姓名、相片及專屬二維碼的選委名牌。為減少票站人流，投票時間延長至兩個半小時，五個界別被依次劃分出5個投票時段，選委被建議在所屬時段投票。

票站設有不少於70張發票櫃枱及約100個投票間。若選委發燒，將被安排在特別投票間投票，投票時須以「剔號」印章在選票上蓋印，選擇「支持」或「不支持」。據了解，警方部署7000警力嚴密佈防。

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