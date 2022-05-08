李家超拒答會否晤泛民　狄志遠指終須面對　民協：一向歡迎溝通

【特首選舉2022】特首選舉一如所料由唯一候選人李家超高票當選。李家超獲得中央「祝福」、建制陣營大團結「眾星拱照」，各大黨派齊聲祝賀，自然是「指定動作」。不過到底李家超有否辦法或意欲，修補過去數年累積下來的社會撕裂，同樣是一個關注點。

李家超在發表勝利宣言時被問到如何看待新思維主席、社福界選委狄志遠以選票「釋出善意」，以及有否計劃與泛民主派政黨會面。他沒有正面回應，僅指政改立場已清楚交代，並非任內優先工作；至於與不同界別人士溝通會「按實際情況進行」。

狄志遠回應指，願意給予李家超時間，並提醒即使民主派已無議席，背後所代表的民意仍在，不可能迴避與他們溝通以及討論政改。民協副主席李庭豐表示一向歡迎溝通，關鍵只是新政府有沒有打算聆聽民主派意見。



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在競選過程中，李家超多次被問到如何修補撕裂時，都以民生經濟政綱回應，沒有正面回應會否和民主派人士會面。李家超今日說法與過去一致，重申政改並非優先項目，又指將與不同人士、界別溝通，但「用咩方法咩時候，會按實際情況進行。」

民協李庭豐：政府過往不願聆聽民主派意見

狄志遠表示，願意給予李家超時間，認為政改肯定是市民關心的議題，不可能迴避：「既然他（李家超）自己都說，會與不同聲音溝通，理所當然應該包括泛民。雖然泛民現在沒有立法會和選委會議席，但你不能否認他們在社會上仍有聲音、有他們的民意基礎，要溝通，泛民是必然的對象。」

他指，溝通永遠都對局面有利，民主派背後的民意最終都需要面對，如果完全切割不同政見的人士，對日後施政肯定是壞事：「我願意釋出善意給大家一個機會，希望他都可以促成合作。」

民協副主席李庭豐指，民協一向不反對任何溝通，但過去一段時間，政府在許多事情上一意孤行，不願聆聽民主派意見：「既然李家超當選為新一任特首，而又期盼有『良政善治』，就應該和各界好好溝通。他所指的『我和我們』，我當然不知道具體指什麼人，但以我理解，應當包括廣大市民，如果他有心連結不同人的話，與不同派別都應該有所互動。」他指，民協稍後會草擬意見書，交給新一屆政府，希望他們認真聆聽。