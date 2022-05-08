特首選舉︱李家超指組班最迫切　曾志偉點名一人選　張國鈞入閣？

【2022特首選舉】新特首出爐，唯一候選人李家超以1,416票、得票99.2%當選，破盡歷屆紀錄。他當選後表示，距離上任剩下不足兩個月，組班是刻不容緩，但他並不擔心，因為由宣布參選開始已感受到有很多有能之士，有心參與政府工作，貢獻社會。

最近盛傳獲推薦加入新政府的民建聯議員張國鈞，今早投完手上一票後回應指「傳聞係傳聞」，但多謝有朋友就組班發表個人意見時提及他的名字，形容是「抬舉」，但目前工作是做好「市民賦予嘅崗位」，未來任何位置上可以貢獻香港，自己「都會去做」，現時與市民一樣都很期待新班子出爐。



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曾志偉點名霍啟剛為心水局長人選

「一人模式」未投票，李家超已當選已無懸念，所以今早投票期間，傳媒關注點除了投票率，組班亦是焦點。李家超早前表明傾向沿用現屆政府提出的「三司十五局」改組方案，包括設立「文化體育及旅遊局」。第五界別選委、無綫總經理曾志偉被問到心水局長人選時，表示希望有年輕、有動力人士加入新政府，點名支持體演文出界議員霍啟剛，認為他有動力及責任心。

霍啟剛是李家超競選辦副主任，另一副主任、選委界議員黃元山也是加入熱廚房的熱門人選。李家超發表當選宣言時，表示宣布參選開始已感受到有很多有能之士。他又指，選將準則除了知識、經驗和能力，也會考慮該人是否有熱誠：「因為喺政府入面工作係非常多挑戰。」

霍啟剛是李家超遙競選辦副主任，另一副主任黃元山也盛傳加入新班子。（鄭子峰攝）

張國鈞：任何貢獻香港崗位都會做

張國鈞被多次追問入閣意願，他稱組班是候任特首的頭等大事，對於政圈傳聞他可能加入新一屆管治團隊，他表示「好多謝呢啲朋友，提及有關問題時抬舉我，或者誇獎我」，自己現時須做好「市民賦予嘅崗位」，包括立法會議員及行政會議成員的工作，「將來事情將來先算」。

喺任何崗位上，如果我係能夠為香港作出貢獻，我都會去做。但係咁講，有關新一屆管治團隊，完全係新一任行政長官要做嘅最重要工作，我諗我同香港廣大市民都一樣，好期待，盡快見到佢籌組一支既團結，且有能力嘅團隊，喺未來五年做到以結果為目標。 張國鈞

張國鈞指，會與市民一齊耐心等待，希望見到所期望的新團隊出爐。他指，自己認識李家超時間不短，由對方出任保安局副局長已經有政策合作，強調對李家超的執行力有信心，亦相信李可以團結到社會各界，長處解決土地房屋及公共醫療等深層次問題，盼帶來真正改變。他又指，感激香港給他機會在區議會，甚至行會服務，自己獲益良多。

張國鈞。（資料圖片）

議會可及時通過？張：現屆已勾畫重組藍圖

對下屆政府有何期望？張國鈞指希望可團結香港、有擔當，不同政策局不分你我，在不同政策齊落水。張國鈞亦相信，立法會可以及時通過重組方案，因為現屆政府已勾畫出方案重組藍圖，而李家超原則上亦同意方向，舉例統合民政青年政策範疇已是共識，「時間（緊迫）唔緊要，有共識就可以追回。」