特首選舉｜由見習督察至特首　李家超上位之路　力推修例遭美制裁

【特首選舉2022】第六屆行政長官選舉結束，唯一候選人李家超以1,416票當選，得票率逾99%，破盡歷屆紀錄。李家超是第一位警隊出身的特首，早於1977年加入警務處，從見習督察做起，曾調查張子強炸彈案、徐步高槍擊案等轟動一時的大案，至2012年加入政府問責團隊，短短10年間，由副局長升至特首，可說是相當勵志的「警察故事」。



1977年加入警隊 處理張子強案、徐步高案

李家超中學就讀九龍華仁書院，中七畢業後未有入讀大學，反而投考警隊成為見習督察。他在造勢大會說，讀書時曾經在山上被人打劫，因沒有錢而「心口捱咗幾拳」，之後便希望加入警隊。1997年，李家超晉升為總警司，曾在多個偵緝部門工作，並領導過有組織罪案及三合會調查科，偵破紙包飲品迷暈黨案及張子強800公斤炸藥案等。

2003年，李家超到英國皇家防衛學院進修後，晉升為警務處助理處長，並出任西九龍總區指揮官，2005年再調任刑事部主管，負責調查轟動一時的徐步高案。到了2007年，李家超晉升為高級助理處長，並擔任刑事及保安處處長。

李家超（左）擔任保安局局長時，曾處理西九高鐵站「一地兩檢」安排。(資料圖片／盧翊銘攝)

力推逃犯修例釀風波 曾公開致歉

2010年，李家超獲委任為警務處副處長（管理），2012年結束約35年的警隊生涯，出任保安局副局長，並在2017年晉升為保安局局長，是首名警隊出身的問責局長。李家超任內最爭議事件，莫過於2019年因為「陳同佳案」提出修訂《逃犯條例》，引起香港社會極大爭議，同年6月爆發大規模示威衝突，掀起香港回歸以來最嚴重的政治風暴。

政府之後暫緩修例，李家超公開致歉：「我是參與修例的團隊，當然我都有責任，所以我跟行政長官一樣，令社會出現矛盾、紛爭及焦慮作出道歉。」

2021年6月25日，國務院任命李家超為政務司司長、鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長，特首林鄭月娥召開記者會公布及回應是次人事變動。（資料圖片/梁鵬威攝）

遭美國制裁 任職政務司長不足1年再升官

2020年8月，李家超等11名香港、中國內地官員被美國制裁，他回應說：「我一點都不會理會，我只會嗤之以鼻，我鄙視他們。」

2021年6月，李家超接替張建宗出任政務司司長，同年7月被委任為候選人資格審查委員會主席，直至今年4月辭任政務司司長職位並參選特首。

李家超在4月6日宣布遞交辭職信，4月9日正式宣布參選特首。建制總動員加入李家超團隊助選，競選辦公室主任為全國人大常委譚耀宗，主席團、顧問團合共更達148人，政商界猛人雲集。

▼李家超現身西九與青年對話▼



政綱在投票日9天前出爐

外界質疑李家超欠缺處理民生、經濟經驗，因此在投票前1個月內，李家超舉行多場討論會聽取建制政黨、工商代表建議，又舉行政綱發布會與地區和基層人士交流意見。李家超提出施政理念三大方向，包括「以結果為目標解決不同問題」、「全面提升香港競爭力」和「奠定香港發展的穩固基石」。

他在投票日前9日發表政綱，提出四大綱領，包括「強化政府治理能力」、「在土地房屋提速、提效及提量」、「提升香港競爭力」，以及「關懷社會和青年」，具體措施包括公屋提早上樓計劃、推行千人扶貧試驗等。

由辭職、參選到當選，李家超競選工程壓縮在約一個月內，最終以1,416票當選，成為第六屆政府掌舵人。