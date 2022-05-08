李家超當選｜妻罕有現身送抱　李家超感觸泛淚：不希望家人受影響

特首選舉今日（8日）舉行，唯一候選人李家超以1,416票高票當選特首，其太太林麗嬋今日罕有現身支持，在宣布李家超當選後，上台與他相擁。

林麗嬋隨後與李家超一同會見傅媒，有記者希望林麗嬋回應丈夫當選的感受，李家超護妻代答，強調選舉是個人的事，適逢母親節希望邀請太太來分享這歷史時刻。李家超談及太太的支持時一度感觸泛淚，指自己很多時候只顧工作，幸得太太盡心盡力照顧家庭。



分配給家庭時間少 感謝太太照顧家庭

過往少有談及家人的李家超，當選後多次感謝太太支持，更在台上向太太獻上鮮花，祝她母親節快樂，太太則回應指：「恭喜晒！」

其後在會見傳媒環節，李家超拖著太太出場。被問到特首一職吃力不討好，會否導致屋企人有很大壓力，李家超一度哽咽 ，感謝太太出席這歷史性時刻，稱他很多時候只顧工作，分配給家庭的時間較少，但太太一直盡心盡力照顧家庭。

李家超當選特首，太太上台祝賀。（李澤彤攝）

李家超強調，選舉是個人的事，縱然家人非常支持他參選，但他沒有要求家人參與選舉，因為香港仍然潛伏破壞力量，跟下來他要進行的工作非常艱巨，希望家人不會受到影響，「等同香港所有丈夫所做的事，都是愛自己的家人，愛自己的太太。」

李家超與妻子林麗嬋於中學聯誼舞會上認識，並於1980年結婚，至今逾40年，兩人育有兩子李文龍和李文駿。