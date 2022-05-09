特首選舉︱林鄭：盡速完成重組架構程序　李家超下午訪四駐港機構

李家超昨日（8日）以1,416張選委票當選新一任特首，現任特首林鄭月娥今日（9日）早上與其會面商討交接工作，其中包括政府架構重組等。兩人會面後，在早上10時半見記者。

李家超發言時多次感謝林鄭月娥，包括成立候任辦、政府架構重組方案等，又透露稍後將拜訪司法、立法機關，下午會前往拜訪四個中央駐港機構。



【10:50】候任特首李家超表示，兩屆政府交接工作繁多，時間緊迫，只有7個多星期，感謝行政長官抽空會面，並安排候任特首辦。他稱，與林鄭月娥會面時討論未來數周的交接工作，包括政府架構重組、防疫抗疫策略，以及回歸25周年等。

他說，在架構重組方面，與林鄭月娥就某一些細節交換意見，會思考對方的建議。他稱今日稍後他將禮節性拜訪司法和立法機關，先會與終審法院首席法官張舉能會面，其後與立法會主席梁君彥會面。他今日亦會到四個中央駐港機構作禮拜性拜訪，包括中聯辦、國安公署、外交部駐港特派員公署和解放軍駐港部隊。

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林鄭：感謝中央「完善選舉制度」

【10:40】林鄭月娥指，昨天香港成功、順利地舉行了第6任行政長官選舉，今早非常高興可第一時間與李家超在政總會面，可以親自恭賀他，祝願他未來個多月內可成功組成班子。她形容今日是非常重要日子，這場選舉是「完善選舉制度」後首輪3場選舉中的最後一場，象徵愛國者治港的體制已經完滿建立，對香港未來發展至為重要。

她再次感謝中央在香港面對前所未有困難時採取果斷措施，包括國安法和「完善選舉制度」，令香港長治久安；感謝支持這些工作的所有團體、個人，以及特區政府內入面每一位同事、立法會、選管會等。

林鄭指，餘下任期內仍有大量工作要做，其一是與下屆交接，所以正如昨日聲明已表示，會為李家超開始籌組新一屆政府提供一切所需協助，如架構重組，她會在最快時間內完成相關程序。另外她會繼續穩控疫情，為與內地通關做到必要條件；亦會為社會回復常態做好準備，讓市民開心參加回歸25周年活動。