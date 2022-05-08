特首選舉︱林鄭9時出帖賀母親節、不提選舉　網民祝福走出熱廚房

特首選舉投票日適逢母親節，不競逐連任的林鄭月娥是兩子之母，既非選委就毋須趕赴票站投票。她今早9時正，即投票開始的時間，在社交專頁貼出在禮賓府手持花球的照片，祝賀各位媽媽身體健康、家庭幸福、生活美滿，呼籲在放鬆社交距離措施後，仍要緊記遵守防疫措施。帖文隻字未提正在舉行的特首選舉。

網民紛紛留言祝林鄭母親節快樂，不少人感謝她服務香港40幾年，祝福她「走出了熱廚房，好好地去享受家庭帶給妳的愛」。有網民則希望她「退休之後享受人生」，讚她是「永遠特首」，希望林鄭卸任後在不同崗位守護香港。



衣著打扮與昨日視察票站一樣

照片中，林鄭著裝無論圍巾、粉紅色上衣或西褲，都與她昨天視察會展票站時一模一樣，唯一差別是佩戴了棗紅色寶石耳環，相信照片是同日拍攝。林鄭在帖文中指，今日是母親節、又適逢佛誕，加上疫情受控，社交距離措施逐步放寬，明天又是公眾假期，相信市面人流會有所增加，餐廳酒樓都會十分暢旺，市民生活可逐步回復正常，形容狀況得來不易，呼籲市民慶祝節日同時注意防疫。