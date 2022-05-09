特首選舉｜李家超發言連環7次多謝林鄭 　稱要多方面向林鄭學習

李家超昨日以1,416票高票當選第六屆特首，今早（9日）與現任特首林鄭月娥會面，兩人會後一同會見傳媒。李家超在中文發言時一連7次感謝林鄭月娥，包括感謝她安排候任特首辦，以及提出架構重組建議。

林鄭月娥在特首辦與李家超會面時，祝賀李家超當選，指今次選舉延遲，籌組班子時間亦壓縮了，她和特區政府一定全力配合交接工作。李家超則說，稍後大家可以交流意見，「多方面向行政長官你學習。」



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記者起初建議碰手合照 主持人拒絕

李家超發言開首便感謝林鄭月娥，指兩屆政府交接工作繁多，但時間緊迫，只有7個多星期，非常感謝林鄭月娥今日安排時間會面，立即展開政府交接工作，並感謝她安排候任特首辦，好讓當選下午便能開展工作。李家超亦感謝特區政府在林鄭月娥領導下舉行成功、順利的行政長官選舉，「多謝行政長官及參與昨日選舉的所有同事，多謝他們的辛勞同專業工作。」

談及政府架構改組時，李家超感謝林鄭月娥在改組方案上有詳細分析，多謝她建議的方案內容。

2017年特首選舉翌日，林鄭月娥當選後與時任特首梁振英會面後，兩人在會見傳媒時握手。（資料圖片）

2017年梁振英、林鄭有握手

上屆特首選舉，林鄭月娥當選後與前特首梁振英會面後，兩人在會見傳媒時握手示好。林鄭月娥與李家超今日會見傳媒時，起初有記者建議兩人「碰手」合照，惟遭主持人拒絕，未知是否與防疫有關。其後記者要求兩人擺出手勢合照，李家超主動擺出揮手手勢，林鄭月娥表情起初似乎有點猶豫，但亦順應揮手，顯露笑容。

會見傳媒期間，李家超站在較近出口的位置，離開時亦做出手勢示意，讓林鄭月娥先行離去。