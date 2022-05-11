再工業化︱薛永恒：重組架構有利以創科發展工業　或釐定產值目標

科技園早前宣布將工業邨重新定位為「創新園」，並在將軍澳興建首個先進製造業中心，上月正式開幕。立法會今日（11日）召開大會，民建聯立法會議員周浩鼎提出口頭質詢，關注政府會否考慮把第二個先進製造業中心落戶洪水橋或屯門，以及會否為製造業佔本地生產總值的百分比設指標，以便量度績效。

創新及科技局局長薛永恒表示，明白業界對「再工業化」用地需求非常殷切，而批出土地往往涉及較長和複雜的法定程序，在現有「創新園」下發展第二個先進製造業中心能夠較快落成。他指對制訂製造業佔本地生產總值百分比的指標持開放態度。



薛永恒指，創新及科技諮詢委員會早於2017年發表報告訂立目標，希望在2022年扭轉製造業佔本地生產比率的下降趨勢，近年製造業所佔比率大致穩定，沒有持續下降。他稱，隨着支援先進製造業的土地和設施相繼發展，預計先進製造業將更趨蓬勃，對制訂製造業生產總值指標持開放態度。

將來改組「創科工業局」 以創科支持「再工業化」

紡織及製衣界議員陳祖恒說，目前涉及工業的政府部門、法定機構及獲政府資助成立的機構數目很多，但分散在不同政策局，問及政府架構重組後，會如何整合跨部門及跨機構的工作，協助港資企業融入國家發展，把握大灣區機遇。

薛永恒稱，創新科技及工業局成立後，會聚焦透過創新科技支持工業發展，看看不同組織在政府內外如何產生協同效應，支持工業發展，待重組方案落實後，會聆聽大家意見，並探討如何加強各部門的合作。

劃出250公頃創科用地 薛永恒：史無前例

經民聯林健鋒指，任何發展都應秉承「基建先行」的原則，政府在發展創科用地初期應配合工業用地配套，問到政府有否準備好交通、物流等方面的配套及生活所需的基本設備，吸引內地和海外人才落戶。薛永恒說，今年《施政報告》史無前例地投放大量資源至創科發展，單是北部都會區及相關地區已提供250公頃創科用地，分布遍及新田科技城、吐露港填海等，希望做好相關基建。