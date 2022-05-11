612基金遭國安處查逾8個月　首有信託人被捕　涉勾結外國勢力

據了解，「612人道支援基金」信託人、前嶺南大學學者許寶強，昨日（10日）在機場離境時，以涉嫌違反《港區國安法》勾結外國勢力罪被捕。

警方在去年9月1日發出新聞稿，指國安處正調查「612人道支援基金」涉嫌違反《港區國安法》或其他法例，今次是公告展開調查後，首次拘捕「612基金」信託人。



612人道支援基金5名信託人，左起歌手何韻詩、學者許寶強、天主教香港教區榮休主教陳日君、前立法會議員吳靄儀及何秀蘭。（胡家欣攝）

警方國安處2021年9月1日發出公告，指正就「612人道支援基金」涉嫌違反《港區國安法》或其他香港法例展開調查，當時並未詳細列出「612基金」涉嫌違反《國安法》之下的哪些條文。

據了解，「612基金」5名信託人之一許寶強，昨日準備離開香港，到外地擔任大學訪問學者，在機場出境時被捕，《法新社》經兩消息來源證實。許寶強是首名以涉嫌違反《國安法》被捕的「612基金」信託人，其他信託人分別為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師兼公民黨前立法會議員吳靄儀、工黨前議員何秀蘭和歌手何韻詩。

吳靄儀、何韻詩立場案遭起訴 何秀蘭在囚

其中吳靄儀和何韻詩因擔任《立場新聞》高層，去年12月底被起訴違反《刑事罪行條例》下的「串謀發布或複製煽動刊物罪」，其後兩人獲准保釋。吳靄儀另因2019年8月18日流水式集會案被判囚12個月，緩刑兩年。

至於何秀蘭則因8.18流水式集會案被判囚8個月，另因2019年10月1日國慶非法集結案，被判因14個月。至於「612基金」，去年11月宣布停止運作，基金秘書處早一步於10月31日解散。