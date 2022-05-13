政圈風聲｜清華政治人才培訓班　選委、AO、政助齊入讀

候任特首李家超正籌組新政府班底，政團、智庫均循不同渠道推薦人才，在問責團隊擴充下，如何覓得足夠人才備受關注，有政界中人表示，可留意政治培訓班的畢業生，可能是未來加入政府人選或「明日之星」。



據了解，清華大學高級公共管理碩士（EMPA）香港政務人才項目完成招生，新一屆學員包括選舉委員會委員、政務官、政治助理，以至商界人士。



▼清華大學高級公共管理碩士香港政務人才項目部份畢業生▼

運房局政助符傳富入讀

2018年起，清華大舉每年舉辦碩士班，專門培訓香港政務人才，名額30人，畢業生包括新當選立法會議員的民建聯林琳、李世榮，另一民建聯畢業生胡健民，去年則獲委任為政制及內地事務局副局長。

消息人士向《香港01》透露，新一屆清華大學高級公共管理碩士香港政務人才項目已經完成招生，多名在政界、政府部門工作的人士榜上有名，較多人認識的是運輸及房屋局局政治助理符傳富，他是自由黨成員，2017年起加入政府輔助陳帆。符傳富證實收到錄取通知書，指今次是一個好好學習、增值的機會，在課程中學習更多公共管理方面的知識，希望融合從政經驗和課堂知識，更好地服務香港。

同樣來自運房局的學員，還包埋首席助理秘書長（運輸）朱瑞雯。翻查資料，她曾任政制及內地事務局局長政務助理，當時上司是譚志源，亦曾任香港駐紐約經濟貿易辦事處處長。部份學員名字亦與政務官員同名同姓，來自發展局、入境處等。

▼符傳富為運房局政治助理，去年七一與局長陳帆落區探訪▼

民建聯、經民聯、民主思路亦有人報名

今屆學員特別亦有多名選委，例如會計界選委潘國政、商界（第三）選委趙爽、勞工界選委李廣宇，以及全國性團體代表選委駱勇。

政黨方面，名單上出現已故民建聯前主席馬力的議員助理黃家維，以及該黨前北區區議員曾興隆。經民聯青年發展委員會副主席李超宇、民主思路理事朱柏陵亦有報讀課程。名單還包括香港中國企業協會青年委員郭宣彤。

大埔鄉委會主席林奕權上榜

此外，鄉事派前輩級人物林道明的兒子林奕權亦榜上有名。林道明是皇朝飲食集團的創辦人，亦是新界鄉議局海外顧問委員會會長，協助鄉議局聯繫歐洲鄉僑。林奕權則是大埔鄉事委員會主席、大埔區議會當然議員，曾任英國倫敦華埠商會會長，現時鄉議局設有以他命名的獎學金。

另一學員禤駿遠是「賭王」何鴻燊得力助手禤永明的兒子，禤駿遠在2005年創辦佳信投資管理公司，2013年創立生物製藥公司知臨集團，並在美國納斯達克上市。他曾在訪問中表示，香港醫學水平數一數二，大學科研水平很高，但往往無法自行發展至臨床測試和製藥階段，希望推動香港科研成果商品化。