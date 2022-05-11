政圈風聲｜李家超組班訂條件　建制紛自薦　兩政治培訓班成人才庫

候任特首李家超正積極籌組政府新班子，特首林鄭月娥昨出席行政會議前事先張揚，希望政府架構重組方案可於下周行會討論，冀李家超盡快提出確實看法，有政界中人形容頗有「提醒」意味。據聞，林鄭在內部會議稱不知道下屆政府實際架構，對下周行會能否通過方案似有疑問。

組班時間只有一個月，但李家超其實不愁無選擇，事關近日不同建制黨派、商界、智庫等，紛紛向李家超方面自薦，但最終要視乎雙方是否「情投意合」。熟悉李家超人士指，李家超對問責官員要求高，希望起用真正「會做事、做成事」的人才，若只得高學歷而欠缺實戰經驗，較為輸蝕。



政商學界均推薦人才入政府

據了解，不少建制政黨、商界、學界及智庫，均有向李家超方面推薦人選，很多人是毛遂自薦，稱願意為國家和香港貢獻；亦有人透過李家超競選辦「搭路」，提出希望加入新一屆政治，「譚Sir（競選辦主任譚耀宗）接呢啲電話都接到手軟。」

李家超一直強調用人唯才，訂下三大條件，即有能力、有經驗，以及有服務市民的熱誠。有接近李家超的人士指，李用人要求高，不希望只招攬高學歷人士，更重要是有從政、社會服務或相關範疇經驗，希望新加入的局長、副局長和政治助理「一埋位就做嘢」，而非上任後才慢慢學習政府運作。

事實上，李家超在政綱提出上任百日內，訂下重點任務目標，設立「關鍵績效指標」（KPI），新上任的官員需要短時間內交出實績，「蜜月期」不會長。

讀過政治培訓課程「有分加」

有建制中人說，有年輕一代希望加入李家超班子，但由於無政府經驗，最多從副局長、政治助理做起，建議可留意一些政治培訓班的畢業生，例如清華大學高級公共管理碩士「香港政務人才項目」、民建聯舉辦的「政道」課程，這些政治培訓課程都是「人才庫」。

清華碩士班於2018年開辦，每年招收30名學生，不少政界人士、公務員都是畢業生，包括民建聯林琳、李世榮，二人後來都成為立法會議員。另一民建聯成員胡健民是首屆畢業生，他去年獲委任為政務及內地事務局副局長。有政界人士指，課程有助學員了解國情，增加公共行政知識，更深層原因是課程有「半官方」色彩，對日後爭取更上一層樓，有一定優勢。

至於民建聯主辦的「政道」課程，去年首次舉行，吸引不同界別及政黨人士報讀，林鄭月娥更親自主講，李家超亦有出席畢業禮，稱讚民建聯培養政治人才。

去年10月，李家超出席民建聯的「政道 ── 治政理念研習課程」畢業禮。（資料圖片）

或先招攬有志之士 靈活調配

政府架構重組方案涉及多項工作，政府料6月換屆前完成，有熟悉李家超的人士說，有些人選可能要等到立法會通過方案，確保成功「開位」才答允邀請，但中間會有時間差，建議李家超挑選人才時，不一定以「某人做某個位」的角度來看，而是先招攬一班有擔當、有能力之士，再作調動，例如某人可以擔任局長，也可以是日後的副司長，這樣可保留組班彈性。