李慧琼：樂意向李家超輸送人才　民建聯提4建議　促應對好第六波

候任特首李家超今日（16日）下午與民建聯會面，民建聯主席、立法會議員李慧琼會後表示，會上無討論組班問題，但若政府有需要，「我哋好樂意推薦同輸送人才。」她指，民建聯就四點方向提出意見，包括解決地區老大難問題、做好應對第六波疫情的準備、改變方艙醫院用途及行政立法關係，展現施政新風。



李慧琼表示，李家超在上任特首後，首100日工作十分重要，要讓市民感受到新一屆政府有變革社會、解決問題的決心與能力，明白香港有很多深層次矛盾有待解決，但都需要時間慢慢處理，希望李家超團隊可藉着上任初期，先解決地區老大難問題，她相信只要有足夠重視，很短時間便看見成效。

民建聯副主席、立法會議員陳克勤指，地區問題過往需要不同政府部門合力處理，才得以解決，但處理後很快又再回復原貌，促請李家超政府上任後加快處理地區環境衛生、社區設施老舊等地區民生問題。曾為李家超助選的立法會人大政協界議員陳勇亦指，適時可讓民間團體發動義工力量，幫手解決社會上的緊急事，又指李家超計劃設立18區的關愛支援隊伍，和民建聯的想法不謀而合。

方艙醫院轉為檢疫設施

民建聯議員劉國勳建議，新政府要以「新思維、新速度、新政策」加快建設北部都會區，將新界北發展成香港新中心，希望李家超上任後，盡快成立統籌新界北建設的架構及專責小組推動發展。

民建聯又建議將方艙醫院轉換用途，成為港人回內地前的檢疫設施，代替在內地指定設施進行隔離檢疫，以及將部份隔離設施供入境外傭檢疫，藉以增加外傭供應，紓緩本地的「外傭荒」。

李家超與由19名立法會議員組成的「G19」會面。（謝偉銓提供）

李家超晤「G19」 稱加強與議員溝通

此外，由19名立法會議員組成的「G19」，今日下午與李家超會面。建築、測量、都市規劃及園境界別議員謝偉銓表示，雙方認同今後繼續坦誠溝通，為提高特區管治效能、提升香港競爭力、促進經濟和民生發展共同努力。他引述李家超在會上表示，上任後會加強各名司局長與立法會議員的恆常溝通。