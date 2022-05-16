經民聯晤李家超　林健鋒冀爭取盡快局部通關　未透露有否招攬黨友

候任特首李家超分批約見建制黨派，今早（16日）頭場先與經民聯會面，歷時1小時15分鐘。經民聯主席、立法會議員盧偉國在會後表示，會上沒有談及組班問題，但經民聯有提出一些建議，但無透露李家超有否向他們的成員招手。

他指，李家超十分關心土地房屋問題，包括縮短規劃、建築程序，亦提出即使新落成的屋邨配套未齊全，亦可先讓市民入住。



盧偉國指，經民聯期望李家超帶領新一屆特區政府，以民為本推動良政善治，聚焦發展，盡快讓香港恢復內外通關，加快疫後經濟復蘇，主張以發展經濟作為解決香港各方面問題的鎖匙，化解積存已久的深層次矛盾。經民聯在會上向李家超提出兩大關注工作，包括短期突破香港房屋困局，多管齊下地建屋，和盡早實現通關，加快推動疫後經濟復蘇。

經民聯副主席、立法會議員林健鋒表示，李家超在會面期間「筆不離手」，將他們的建議全都寫下。他透露，李家超在一些指定項目會親自負責，亦有特別項目會委派司長負責，但就沒有詳細說明是甚麼項目。

他期望李家超爭取盡快局部通關，香港國際金融中心的地位非常重要，因為「人通路通先可以財通」，第三條跑道即將完工，希望香港國際機場可以實施「一地兩檢」，發揮大灣區內機場協同效應，亦使香港航班可以飛到內地沒有出入口處理的城市。

梁美芬：李家超關注動物權益

另一經民聯議員梁美芬表示，李家超提出公務員工作表現與崗位掛勾，他將親自處理一些比較重要的項目。她又說，李家超重視地區聲音，希望日後可以融合不同見解的人，一起做相同興趣的事，例如關注動物權益的活動，親身參與和大家打成一片。



李家超下午與民建聯成員會面。