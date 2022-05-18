梁熙批政府經常遲交文件：開會前一晚8點半才交　無時間消化

立法會今日（18日）舉行大會，經民聯梁美芬提出「加強與完善選舉制度後的議會合作」的口頭質詢，大讚現時新選舉制度下的立法會議政質素上升。但亦有議員趁機表達對政府表現的不滿，其中民建聯梁熙批評政府過往有「遲交文件」的習慣，有時會在會議前一晚才提交文件予立法會，議員根本沒有足夠時間閱讀和消化內容。



曾國衞：會呼籲部門盡快交文件

梁美芬在口頭質詢中，問到如何積極地、進一步加強政府政策的諮詢和解說工作、善用「完善選舉制度」後的新議會文化，並與立法會進行良性互動。政制及內地事務局局長曾國衞回應指，樂見現時的立法會秉持理性專業議政，會繼續與立法會議員全力合作，並好好向外界宣傳香港新選舉制度的優越性。梁美芬在追問期間，不忘稱讚新制度下議員，「我覺得議員審議法案個質素係高嘅」，例如在政府法案或附屬法例之中，有時用字會有疏漏，但一般來說很難有改動，未來希望政府可吸納更多議員意見。

梁熙其後提補充質詢，反映政府現時有「向議會遲交文件」的習慣，舉例指上周衞生事務委員會會議，政府要到開會前一晚的8時半，才向立法會提交文件；早前財委會特別會議上，政府也是開會前不久才正式提交文件，議員根本不夠時間看和準備問題，建議政府不如連文件提交時間都設「KPI」，讓政府日後更加認真工作、重視議會。

曾國衞指了解到相關情況，但解釋政府處理文件希望做得仔細一點，收集各方面意見，「可能會遲少少」，會向政府內部反映梁熙提到的情況，呼籲大家盡快交文件。

選委界議員鄧飛亦趁機指，希望政府以後不要在制訂政策的後期才問議員意見，在草擬過程中就應該先徵詢。曾國衞同意，指行政立法良好互動是良政善治的基石，日後會強化吸納議員意見的渠道。

林琳。（資料圖片）

議員關注荃灣海濱異味問題

在會上，民建聯林琳亦提質詢問到政府對於荃灣海濱海水臭味問題的解決方案。環境局局長黃錦星指，荃灣區內新舊樓宇林立，一些污水可因由於錯駁雨水渠等原因流入海中，政府亦有一系列改善措施，包括加強清理垃圾、調查和糾正渠管錯駁問題等。

民建聯陳恒鑌認為，最好的解決方法是在渠口設旱季截流器，把雨水渠受污染的旱流，堵截和分流至污水收集系統以供處理，不過按照政府現時的時間表，要到2028年才能完成相關工程，認為時間太久不能接受。