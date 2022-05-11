立法會促制訂藝術發展藍圖　議員倡兩地多合作：聲生不息成功案例

立法會今（11日）通過由民建聯議員鄭泳舜提出的「制訂未來5年文化藝術政策及發展藍圖」無約束力議案。該議案提出政府在架構重組後，制訂長遠文化藝術發展政策，包括成立文化產業委員會及創立文化藝術基金，以及加強支援文化及藝術從業員及團體，致力打造更多香港的文化品牌等。

民政事務局署理局長陳積志表示，現屆政府提出架構重組，包括設立文化體育及旅遊局，候任特首李家超表示大致採納建議，本屆政府將盡快提交相關議案，期望新架構能在新一屆政府上場時正常運作，全力推動香港成中外文化藝術交流中心。



鄭泳舜希望，改組後的文化體育及旅遊局盡快制訂藍圖，透過產業形式推動本港藝術發展圖」。（廖雁雄攝）

鄭泳舜批撥款多用於硬件 促檢討分配機制

鄭泳舜希望改組後的文化體育及旅遊局盡快制訂藍圖，進一步提升市民對中華文化的認識和認同，並透過產業形式推動本港藝術發展，吸引觀眾和增加就業職位。他續稱，政府在2021至22年度共投放了57億元發展藝術文化，但大量資金用於公共演藝場地或圖書館及博覽館等設施，只有4億元用於資助藝術團體，促請當局檢討撥款分配和機制。

工聯會陳穎欣指，早在2009年政府已將文化藝術列為本港優勢產業，但十多年來發展得不太好，硬件上只建成了西九文化區，在流行文化等軟實力上不及其他地區，有習舞的年輕人反映不會以興趣為事業，因為收入不穩定。她引述導演高志森指，文化產業最大問題是官員視野和深度不足，與業界的交流流於表面，不足以帶動產業合作。她建議當局推動更多與內地的聯合製作，例如歌唱節目《聲生不息》，推動業界發展。

陳穎欣：流行文化不及其他地區

九龍中議員楊永杰說，香港在粵語文化的黃金年代，成功做到文化輸出，第一個風靡亞洲的全民偶像是張國榮，而近日的《聲生不息》是香港文化北上的成功案例。他說，粵語文化可作為「文化品牌」來推動文化創意產業發展，粵港澳三地可研究設立文化創意產業發展基金，並建議政府應向中央爭取放寬粵語流行歌和電影的入境審批，增加創作自由度。

陳積志指，政府在本年度藝術發展已投放59億元，比上屆政府增加近4成，政府一直透過「創意致優計劃」及電影發展基金等，培育人才和促進初創企業發展，希望融入國家發展大局，打造香港成為亞洲創意之都。