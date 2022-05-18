政府擬禁Telegram　邱達根稱須遵守法律　陳勇指保障市民

有消息透露，港府為打擊「起底」行為，擬向互聯網供應商頒發禁令，於下載程式平台刪除Telegram應用程式。科技創新界立法會議員邱達根說，「起底」在香港已經刑事化，通訊軟件須遵守本地法律，認為Telegram沒有按照私隱專員公署要求刪除「起底」訊息，需要負上責任。



港區人大代表、民建聯立法會議員陳勇表示，Telegram屢次沒有應要求刪除「起底」訊息的做法不妥當，認同政府要以更嚴厲的方法阻止。



邱達根理解政府需要作出進一步行動。（資料圖片/周皓宜攝）

邱達根指，通訊軟件和社交媒體在各地營運時，也須按照當地法例進行微調，若Telegram如報道所指，沒有應當局要求刪除「起底」訊息，他理解當局需要作出進一步行動。他稱，Telegram作用商業用途的機會較小，大多用作私人用途，若被禁當然會影響到用家，但Telegram作為一個專業的通訊軟件，需要負上責任。他說，實際上如何禁Telegram要待當局研究，但提到印尼曾透過伺服器禁Telegram。

陳勇稱禁止使用Telegram不會影響到新聞自由和通訊自由。（梁鵬威攝）

陳勇以禁毒比喻：未必能夠百分百禁止都要禁

陳勇說，「起底」行為違法，民建聯領導層幾乎每一位也遭「起底」，影響家人，支持個人資料私隱專員公署跟進情況。他提到，政府未必能百分百禁止Telegram，但也要推行，「正如禁毒，即使未必可以百分百禁止，都係要禁。」他說，禁止使用Telegram並非為了保障政治人物，而是保障每一位市民，強調不會影響到新聞自由和通訊自由，「傳媒都唔係靠Telegram起底」。

他希望政府透過禁止使用Telegram以儆效尤，向起底行為說不，相信市民會選擇「正義」的應用程式，達至標本兼治。