港府研禁用Telegram　方保僑稱技術難行籲三思：俄羅斯都做唔到喎

有消息透露，近月「起底」訊息死灰復燃，港府擬向互聯網供應商頒發禁令，於下載程式平台刪除Telegram應用程式。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今（18日）於商台《在晴朗的一天出發》表示，以技術層面而言難以實行，且以俄羅斯封鎖Telegram為例，亦有可能誤中副車，影響互聯網運作。



他呼籲政府三思，亦憂慮起底訊息一旦移師至其他社交媒體，封鎖禁令會進一步擴大，「如果起底訊息走咗去Whatsapp，又點算呢？（Whatsapp）唔理你的時候，係咪又走去封Whatsapp呢？」方認為，政府加緊要求Telegram移除相關「起底」訊息，反更為實際。



專家指難只以IP地址或網址封鎖個別頻道 易誤中副車

《香港01》昨報道，過去七個月，個人資料私隱專員公署共發現700多宗「起底」違規訊息，反映「起底」問題正死灰復燃，且轉介Telegram公司所獲的正面回應漸少，由以往百分百的回應率，降至兩三成，甚至是近期的零回應。據悉港府正研究首度引用《個人資料（私隱）條例》第66L條所賦予的權力，禁用Telegram應用程式，用戶屆時將無法繼續使用平台，新用家亦無法下載。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，以技術層面而言，難只以IP地址或網址封鎖個別頻道，他解釋，現時在英屬維京群島（BVI）註冊的Telegram公司，過往則曾遭俄羅斯政府封鎖，Telegram公司遂不斷轉換IP地址，結果俄國封鎖無效，更誤中副車，牽連其他網站。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（資料圖片）

籲加緊要求Telegram移除訊息更實際

方保僑續稱，以此可見，實行封鎖需付代價，呼籲政府三思，「俄羅斯政府都搞佢唔掂喎，我哋有無專家、有無能力做呢件事呢？」他又謂，不少市民或高官即使身在內地，亦可突破封鎖，「翻牆」瀏覽Facebook，「做咗咁多嘢，原來都唔減得多。」

他又憂慮，一旦起底訊息移師至其他社交媒體，政府是否會一併考慮封鎖，「（如果）今日封Telegram ，如果起底訊息走咗去Whatsapp，又點算呢？（Whatsapp）唔理你的時候，係咪又走去封Whatsapp呢，我有d擔心。」方保僑認為，政府以義正詞嚴方式，加緊要求Telegram移除相關「起底」訊息，反更為實際。

翻查資料顯示，Telegram由Pavel Durov及Nikolai Durov創辦，2018年拒予俄羅斯當局存取其加密金鑰，遭當地政府下令在境內禁用。俄羅斯政府期間曾封鎖逾百萬個IP位置，惟始終未能全面封鎖Telegram，用戶人數仍以千萬計。雙方對峙兩年後，俄羅斯當局前年以Telegram協助調查涉及恐怖和極端主義案件為由，解除對Telegram的禁令。