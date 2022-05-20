立會擴建超支4億 政府認早知工程複雜　盧偉國：可質疑但都要批

立法會大樓擴建工程超支，總造價大幅調升至逾15.6億元，須追加撥款3.9億元，較原先撥款增加33%，工務小組下周三（25日）開會討論。工程界議員、小組主席盧偉國解釋超支是因為招標時發現投標價較原本估算高，而相關工程現時並未展開，自己不希望工期會拖長，因為擴建工程是非做不可。

盧偉國指，工程期間議會須繼續運作，所以只能在周末和長假期才能騰空進行工程，不少施工要「半夜三更」進行，而晚間施工難度相當大，如同「朝行晚拆」，因而成本較高。他稱雖然超支落差巨大，但大樓不敷使用，根本無法不批准追加撥款。



政府承認事前已考慮工程獨特性：投標價仍較高

根據政府向立法會提交的文件顯示，所有工程範圍不變，包括在立法會大樓高座頂層、地下入口範圍及1樓面向添美道的露台上加建樓層，設置議員和立法會秘書處的辦事處及附屬設施，以及新舊設施的改裝、連接及翻修工程。

政府指，儘管建築署事前已考慮項目獨特性及相關施工限制等因素，但投標價仍較預期高。政府認為，報價基本反映了當前市場狀況，強調工程涉及幾大風險因素，包括工程期間議會須維持正常運作、大部份工程只准夜間進行、施工期間須每朝快速還原立法會環境、以及首階段工程3年內完成。

盧偉國：議員可質疑 但無辦法唔批呢筆錢

盧偉國今早（20日）在電台節目解釋，擴建工程須確保議會日間運作如常，以致項目性質特殊，建築署經幾輪招標，並審視投標者的技術評分，發現工程造價比預算高出三成。他明白大家對超支有質疑：「議員都要一方面質疑，為何當時的估算與現在有這樣的落差，但另一方面，如果這個都是現實，我們可能都沒辦法唔批這筆錢。」

盧偉國指客觀事實是議會地方不夠，運作極不理想，不少議員辦事處要外設於中信大廈，工程非做不可，令議會無法不批准追加撥款。