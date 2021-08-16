梁君彥：立法會擴建斥資11.7億　2025年竣工　即日起租中信三層

立法會行政管理委員會今（16日）召開會議，立法會主席梁君彥會後表示，立法會大樓擴建工程預計耗資11.7億元，當局將於8月25日交工務小組審議，倘工務小組通過，將於9月10日交財委會審議。



他稱，大樓擴建工程最快明年中展開，預計2025年中竣工，工程期間政府將於中信大廈租用三層辦公室，供45名立法會議員、議辦職員及秘書處職員使用。



行政署回應查詢時表示，財政司司長法團以市值租金承租中信大廈內三個樓層，總面積約4500平方米，供部份立法會議員、其職員和秘書處職員在立法會大樓擴建工程完成之前使用；租約為期三年，由今日起生效，並提供續租權。



租用中信大廈3層 梁君彥：向政府象徵式提交1元租金

梁君彥指出，今早聽取政府和秘書處匯報擴建計劃的最新進展，當局計劃除了增加會議設施、立法會議員和秘書處辦公設施，亦會擴大立法會餐廳、公眾教育活動室及兒童學習室範圍，預計整個大樓擴建工程耗資11億7000萬元，最快明年年中開展工程，2025年中竣工。

他說，工程期間立法會將繼續運作，政府將在中信大廈租用3層，供45名立法會議員及其職員和秘書處職員使用，根據立法會和政府的協議，議員外租辦公室的租金由政府與業主商討，立法會只需要象徵性向政府提交1元租金。

被問到選委會只有13個界別需要進行選舉，會否擔心未來立法會無法達至「混一色」，梁君彥指他不會擔心，誰人參選由各界別自行決定，目前屬正常做法，希望有心服務香港的人參選，讓議會能有效反映民意。

立法會主席梁君彥交代立法會大樓擴展安排。（李澤彤攝）

今年5月，立法會行政管理委員會通過支持政府提出的擴建方案，方案建議在立法會大樓頂層位置加建4層，並在大樓面向立法會道一側的一樓三角形花園位置，向上擴建至10層樓高，預料工程2025年中完成。梁君彥當時提到，位於大樓10樓的辦公室須騰空作工地之用，日後或很可能須租用鄰近商廈，供45名議員作辦公室。

另外，據悉立法會將於多處劃出空間，供辦公室不在大樓內的議員使用，擬改劃的範圍包括立法會前廳閣樓、3樓「模擬立法會」活動室等；至於用作召開記者會的新聞發布室，亦有機會由目前固定的座位，轉用可搬動的桌椅，方便有需要時可轉作其他用途。