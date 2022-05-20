總理李克強任命李家超為第六任行政長官　李：忠誠、堅毅肩負使命

總理李克強召開第七次國務院全體會議，決定任命李家超為香港第六任行政長官，7月1日就職。



李家超發出聲明，感謝中央政府任命，表示將會忠誠地、堅毅地肩負使命。



國務院港澳辦發言人表示，誠摯祝賀李家超獲得任命。



李克強召開第七次國務院全體會議，決定任命李家超為香港第六屆行政長官。（央視新聞聯播影片截圖）

國務院全體會議審議了香港特區選舉李家超為第六任行政長官的報告，以及聽取國務院港澳辦主任夏寶龍的匯報。夏寶龍匯報指，行政長官選舉嚴格遵守《基本法》和有關法律進行，體現了公開、公平、公正原則，李家超高票當選，體現了香港社會各界希望團結一致再出發的共同心願。

李克強指，中央政府將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」，全力支持行政長官和特區政府依法施政，支持香港鞏固提升國際金融、貿易、航運中心地位，加快打造國際創新科技中心，提升香港國際競爭力，發揮香港獨特優勢，更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定，相信李家超就任行政長官後，一定能夠團結帶領香港特區新一屆政府和各界人士，齊心協力、務實進取，開創香港發展新局面，續寫「一國兩制」成功實踐新篇章。

依據《基本法》規定，國務院全體會議決定任命李家超為香港特區第六任行政長官，李克強簽署任命李家超為香港第六任行政長官的國務院第754號令。國務院副總理韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴，國務委員魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志及國務院全體會議其他人員出席會議。

李克強簽署任命李家超為香港第六任行政長官的第754號國務院令。（央視新聞聯播影片截圖）

李家超：會克盡己任 致力為民解困

李家超聲明指，感謝中央政府任命，深感榮幸亦知責任重大，將會忠誠地、堅毅地肩負使命。

李家超說，將不負中央和香港市民所託，帶領新一屆特區政府按照《基本法》全面準確落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。

李家超表示，會克盡己任，迎難而上，致力為民解困，團結社會，同建充滿活力、希望、發展機遇和關愛共融的香港。

港澳辦誠摯祝賀：李家超受到中央政府高度信任

港澳辦發言人誠摯祝賀李家超獲任命，指李家超長期在香港特區政府任職，愛國愛港立場堅定，熟悉政府運作，勇於擔當，務實有為，獲得香港社會各界廣泛認同，受到中央政府高度信任。

發言人表示，未來5年是香港從由亂到治走向由治及興的關鍵時期，新一任行政長官和新一屆特區政府責任重大，使命光榮。港澳辦相信，李家超一定能夠廣泛團結各方面賢能之士，組建一支愛國愛港、擔當作為、精誠團結、為民服務的管治團隊，帶領香港社會踔厲奮發，砥礪前行，同為香港開新篇。