李家超：政務司長人選已有心水　組班有人會考慮會否被外國針對

候任特首李家超今早（15日）出席電台節目時表示，組班工作正在進行，需要綜合名單與同事討論誰人適合，愈多人選擇當然是好事，他希望官員要熟悉政策和具執行力。對於不少人自薦加入政府，他稱部分人選是人才，但專長範疇與他想推行的方向不同，又說在國際關係複雜，香港很多時變成矛頭，某些人會考慮會否變成被針對對象，可能婉拒加入政府。

被問到會否優先考慮紀律部隊，李家超說，不會太過注重人選的背景或其職系，而是能力和經驗，又指AO肯定是優秀人才，過去一直與AO合作愉快。被問到是否有政務司長人選，李家超說當然有心水，亦有選擇，強調一定要合作愉快，包括信任度一致，但現階段不會公開，亦無回應有多少名現屆政府官員會留任。



至於會否重設中央政策組，他說要加強政策分析和釐定，以及統籌能力，會設置相關機構掌握輿情，但要待行政會議討論後才公佈詳情。



警方國安處早前拘捕5名「612基金」信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，本身是天主教徒的候任特首李家超表示，2019年有危害國家安全的事情，如有人犯法，政府依法處理是無可避免，與背景、思想無關。

5月8日，李家超當選特首，太太上台祝賀。（資料圖片）

李家超預計未來五年工作艱辛，給家庭太太的時間會較少，衷心感謝太太一直支持。 李家超指，多年公職令他虧欠很多照顧太太的時間，指太太因為照顧家庭，現時自己身體亦需照顧，希望未來五年，在完成工作外，亦盡量關心太太。他指太太明白他辛苦，但亦明白行政長官職務責任重大，是光榮使命，服務社會和市民，希望她會支持。