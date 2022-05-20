歐盟報告指香港基本自由進一步惡化　政府強烈反對　指是無端批評

撰文：鄭寶生
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歐盟委員會及歐盟外交與安全政策高級代表Josep Borrell，今日向歐洲議會提交有關香港2021年政治和經濟發展的年度報告，指香港的基本自由進一步惡化，公民社會空間不斷縮小，以及曾經充滿活力和多元化的媒體格局受到侵蝕。

香港特區政府強烈反對報告之中針對特區政府的內容，認為是無端批評和不實評論。

2021年12月19日，立法會換屆選舉開票情況。（資料圖片/張浩維攝）

歐盟指國安法令公民社會產生寒蟬效應

歐盟報告揩，《港區國安法》破壞「一國兩制」原則，又提到1月初大規模拘捕55名民主派動人士，以及12月舉行了「沒有反對意見」的立法會選舉。

報告指，直至去年底，共有162名民主活動人士、反對派議員、記者以及學者，以《港區國安法》及其他相關法例被捕，又指《港區國安法》令公民社會產生寒蟬效應。

報告亦強調歐盟與香港之間的重要商業聯繫，截至2021年6月，最少有1,614間歐盟公司進駐香港，當中許多公司在香港設立地區總部。香港與歐盟雙邊貨物貿易額達到305億歐元，按年增長2.5%，歐盟是香港第三大貨物貿易夥伴，但長時間的酒店隔離措施，對歐盟在港公司帶來嚴重影響。

去年3月，「35+初選」案進行「馬拉松式」聆訴。（資料圖片/張浩維攝）

政府強調立法會選舉公平、公開、誠實及高效

特區政府反對歐盟報告之中針對特區政府的「無端批評和不實評論」。政府指，反對有關立法會選舉的指控，稱是公平、公開、誠實及高效有序地依法進行選舉，超過130萬名選舉投票，從153人之中選出90名議員，彰顯了新選舉制度的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性。

政府亦不認同對《港區國安法》的指控，強調執法部門根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與政治立場、背景或職業無關。又引用《基本法》指檢控工作由律政司主管，不受任何干涉，檢控決定根據證據、法律等作出，不涉任何政治考慮。政府又指一直堅定不移維護法治和司法獨立，並以此奠下香港成功作為國際商業和金融中心的基石。

至於新聞自由，政府稱回歸以來一直堅定維護受到《基本法》和《香港人權法案》保障的新聞和言論自由，目前有210間註冊傳媒機構，較《港區國安法》實施前多。

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