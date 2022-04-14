美國人權報告指立法會選舉有根本缺陷　外交部駐港公署堅決反對

美國國務院發表《2021人權報告》，批評北京侵蝕香港基本自由和自治，又指去年立法會選舉被廣泛認定存在根本缺陷。



外交部駐港特派員公署批評，該報告再次就香港事務指手畫腳，抹黑《香港國安法》和新選舉制度，詆譭特區政府依法施政，干預香港事務和中國內政，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。



外交部駐港特派員公署。（資料圖片）

報告批評不獲北京認可團體無法參與選舉

《2021人權報告》指，北京改變香港選舉制度，令不獲北京認可的政治團體無法參與，指該選舉被廣泛認為存在根本缺陷。

報告亦提到，北京及香港政府持續拘捕和威脅民主運動相關的個人及組織，部份人士及組織被凍結資產，並勒令他們停運。而組織解散後，相關部門繼續拘捕和審問當中的核心成員，包括支聯會、石牆花、《蘋果日報》及《立場新聞》等。又指在《港區國安法》之下，泛民人士面對不公平的拘留對待和審訊，海外人士亦被通緝，形容這「政治報復」。

外交部駐港公署：美國顛倒是非

外交部駐港公署發言人稱，香港回歸以來全面準確貫徹落實「一國兩制」和《基本法》，香港居民依法享有的言論、新聞、結社等廣泛權利自由得到切實保障。發言人指，《香港國安法》的實施和新選舉制度的實行，堵塞了香港維護國家安全的漏洞，掃除了香港民主發展的障礙，維護了法治和社會秩序，推動香港迎來由亂轉治新局面，開啟良政善治新篇章。

發言人指，美國罔顧事實、顛倒是非，蓄意散布政治謊言和意識形態偏見，打着「人權」幌子滿世界招搖撞騙，批評美方沒有資格對香港說三道四。

發言人重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中方維護國家主權、安全和發展利益的決心堅如磐石，反對外部勢力干預香港事務的決心堅如磐石。發言人敦促美方反躬自省、改過自新，恪守國際法和國際關系基本準則，立即停止打着「人權」幌子禍亂香港的政治鬧劇。