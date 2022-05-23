六四33周年｜支聯會去年已解散　民主派不擬舉辦大型悼念活動

今年是六四事件33周年，港府過去兩年以疫情為由，拒絕六四集會申請。近兩年政治環境下，紀念六四活動的台柱支聯會已解散，核心人物入獄、轉趨低調或離港，今年再有六四悼念活動的機會甚低。

據筆者向多名政界人士了解，主要民主派政黨今年都沒有申請六四集會的打算，認為只是徒勞；有人表示在新時代之下，社會需時摸索紀念歷史的新形式；亦有人形容這是「Be water」的過程，隨著外在環境的變化，行為和心態也要靈活多變。



▼支聯會去年解散 前核心相繼被控▼



警方過去兩年拒絕支聯會辦集會

自1989年六四發生以來，市民每年到維園參加支聯會主辦的燭光晚會，但警方過去兩年以疫情為由，向主辦方發出反對通知書。其中2020年維園照舊有大批人士前往悼念，警方事後以「參與未經批准集結」或「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪，拘捕數十名民主派人士。其中前支聯會秘書蔡耀昌、前立法會議員梁耀忠等人，都因為此案服刑中。

去年六四周年期間，警方封鎖維園一帶防止有市民堅持入內悼念，時任支聯會副主席鄒幸彤當時在社交網表示會以「個人名義」在六四當日去守32年來的約定，最終被警方拘捕。

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至於其他與六四相關的周邊活動或團體亦受影響，如六四紀念館去年六四前夕因牌照問題，被控違反《公眾娛樂場所條例》，罰款8,000元。實體紀念館現時亦已關閉，改以網上形式展覽；支聯會亦基於政治壓力，於去年9月解散；各大學的六四相關展品如港大「國殤之柱」、中大民主女神像等遭校方移走。

現時室外公眾地方四人限聚令仍然生效，一般相信政府不太可能批准在維園舉行六四集會。事實上，自《國安法》實施後，民主派在社會上聲勢大減，本年至今亦見不到任何團體組織宣傳六四紀念活動，只有個別人士在網上回顧「當年今日」事件。

民協不擬申辦活動 社民連吳文遠：大家會有自己方法

民協主席廖成利向筆者表示，民協今年不會以團體身份申請六四集會，會員能以個別的方法悼念，會方不會干涉。就個人而言，廖成利指六四當日已約了兩、三位黨友「傾下偈」，以自己的方式記住歷史，總體原則是「Be water」。

社民連前主席吳文遠指，不清楚其他團體有否舉辦六四紀念活動的打算，但從近兩年多以來政府以不同理由拒絕請願、悼念集會看來，現時要再辦一個合法集會，也不太可能獲批。不過，他指公民社會、市民甚至傳媒，仍在摸索新環境，「去保存呢一點點嘅『真我』，喺艱難嘅時代做返啲事。總之大家會有自己嘅方法（紀念），人民不會忘記。」

新思維主席、立法會社福界議員狄志遠表示，暫時沒有六四相關具體活動，個人表達方式未定。民主黨主席羅健熙截稿前暫未回覆查詢。