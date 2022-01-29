港大圍板遮六四標語　學生指校方去政治化　憂六四成不能說的秘密

香港大學繼上月拆卸「國殤之柱」後，今日再在港大太古橋架設圍板，將寫有六四標語的行人路圍起，事件再次引起關注。有港大學生認為校方接連移除與六四相關的事物，已明示校園要去政治化，港大校務委員會本科生代表黃靖軒則批評校方做法多此一舉，促請校方不要自我審查。



校務委員會本科生代表。（黃偉民攝）

港大校委會本科生代表黃靖軒同學表示，事前未獲知會太古橋行人路會有工程項目，校方今日亦僅向他交代工程是定期維修保養，用作美化校園。黃直言，太古橋上的六四標語已存在多年，但與「國殤之柱」相比，甚少獲外界關注，不明校方為何臨近新年將其移除，引來大眾注目。黃同學對校方做法深感遺憾，並指過去多年港大學生都會重髹太古橋標語，象徵永記真相，勿忘歷史。

黃同學續指，港大常被外界視為香港第一學府，理應象徵香港教育最高水平，而教育其中一個精髓正是要教人銘記歷史及正視真相。黃批評校方做法多此一舉，有違大學作為言論自由標竿的角色，促請校方不要自我審查，他擔憂將來六四事件會成為大學甚至香港的「不能說的秘密」，亦憂慮大學會繼續刪除學術上或校園內一些敏感字眼。

太古堂宿生Jack指校方接連移除與六四紀念相關的事物，已明示校園要去政治化。（黃偉民攝）

太古堂宿生Jack表示，每日上學都會經過太古橋，過去亦曾參與重髹太古橋標語的活動，今日得悉太古橋圍封，馬上到場影相留念。Jack認為校方接連移除與六四紀念相關的事物，已明示校園要去政治化，又批評圍板會妨礙宿生進出。

而港大內地學生Tony表示，希望市民能夠記住六四的歷史，但坦言現時不論香港或是內地，對討論敏感話題均感到無力，「冇辦法講呢啲嘢。」