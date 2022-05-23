612基金︱收國安處投訴律師行為失當　律師會調查：最嚴重可除牌

香港律師會確認，近日收到與「612人道支援基金」案相關，涉及《港區國安法》和法律執業者專業行為失當的投訴，是首次收到來自警方國安處的投訴。律師會表示，會秉承公正、中立及客觀的原則，認真處理每宗投訴。



成立三人小組檢視投訴

律師會今日（23日）召開記者會期間確認以上消息，但未有披露被投訴人身份及投訴詳情，會長陳澤銘指將就事件展開內部紀律調查，認為投訴未成立前披露被投訴人並不公平。他又指，由於所有專業操守調查均屬保密，律師會不會對個別律師作出評論，暫時亦未能估計調查所需時間。

陳澤銘表示，會方會有一個獨立三人小組檢視每宗投訴，由最輕的罰則，例如發出信件提醒。如果性質嚴重，可以轉介至律師會以外的一個獨立審裁處，即律師紀律審裁團，去決定違規狀況，最嚴重可除牌。此外，如果事件涉及刑事成份，將交由警方跟進。

警方國安處早前拘捕5名「612基金」的信託人，指他們涉違《港區國安法》下的勾結外國勢力罪。警方交代案件調查進展時，指發現有一些律師和大律師在提供法律服務時涉嫌專業失當。據了解，有人協助處理反修例案件時，向司法機構聲稱以「義務」形式代表被告，惟實際上收取「基金」支付的款項。