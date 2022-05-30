習近平：充分信任李家超　中央落實一國兩制決心從未動搖更不會變

候任行政長官李家超今日（30日）早上在國務總理李克強手上，接過國務院的香港行政長官委任狀。國家主席習近平下午接見李家超，與李家超一行人合照，並祝賀他當選行政長官，稱讚他愛國愛港、立場堅定、敢於擔當。

習近平表示，中央落實「一國兩制」的決心從未動搖，更不會改變。



習近平：新選制必須倍加珍惜、長期堅持

習近平發言時表示，先稱讚李家超愛國愛港，過去在不同崗位上，對於維護國家安全及香港繁榮穩定履職盡責、作出貢獻，「中央對你充分肯定，也是充分信任」。

習近平指，實驗證明新選舉制度對落實「愛國者治港」、保障香港對市民行使當家作主權利，推動形成社會各階層、各界別齊心協力、建設香港的良好局面，都發揮決定性作用：「這是一套符合『一國兩制』方針、符合香港實際、符合香港發展需要的政治制度、民主制度，必須倍加珍惜，長期堅持。」

國家主席習近平（右）接見李家超（左）。

李家超：獲任命特首是畢生榮幸

習近平表示，今年是香港回歸祖國25周年，「25年來，儘管經歷了許多的風雨挑戰，但『一國兩制』在香港的實踐，取得了舉世公認的成功，中央全面準確貫徹落實『一國兩制』決心從未動搖，更不會改變。」習近平說，在中央政府、特區政府和社會各界的共同努力下，香港已實現「由亂到治」的重大轉折，正處在「由治及興」的關鍵時期，相信新一屆特區政府施政一定會展現新氣象，香港發展也一定會譜寫新篇章。

李家超表示，感謝習主席的發言，並衷心感謝中央對其信任，任命其為香港第六任行政長官：「這是我畢生的榮幸。」他稱定當克盡己任，肩負使命，全力以赴，不負中央的信任及香港市民的期望。

主管港澳事務的國務院副總理韓正、全國政協副主席兼國務院港澳辦主任夏寶龍參與會見。