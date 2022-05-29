陳家強：通關是經濟復蘇關鍵　信李家超能組好班子應對財金難題

政府早前因第五波疫情嚴重打擊本港經濟，調低全年經濟增長預測到百分之1至2，財經事務及庫務局前局長陳家強出席電視節目時表示，經濟仍有機會復蘇，但全面復蘇關鍵是爭取通關，接通內地和海外同樣重要。他有信心候任行政長官李家超能組成好班子，應對未來財經金融難題。



指香港不能再只靠歐美市場

陳家強認為，防疫措施會隨疫情好轉而放寬，經濟有機會復蘇，毋須過分悲觀。他提到通關是經濟全面復蘇必不可少的一環，接通內地及國外同樣重要。他指與海外通關，對商務和金融中心各方面很重要，與內地通關則為香港市民及旅遊業帶來益處，明白到內地通關政策可能有分先後，但不這會是「1或0」的選擇，要一步步進行。

距離政府換屆只有個多月時間，陳家強有信心候任特首李家超能組成好班子，發展金融及創科產業。他認為經過疫情幾年來的衝擊，政府應主動出擊，爭取及提高海外市場對香港的認識及信心。

陳家強又提到，特別留意香港作為科創中心，當中牽涉很多政策及長遠方針，希望看到將來政府在這方面會有清晰的藍圖，因為科技中心並非只是興建大樓就可達成，需要人才及企業等各方面配套。他指國際形勢千變萬化，香港不能再只靠歐美市場，應分散目標，主動吸引不同各地投資者進入香港市場。