君臨天下遇溺｜田北辰：有系統可自動警報　康文署泳池應帶頭裝設

尖沙咀君臨天下會所泳池日前發生兩名女童遇溺事件，其中一人送院後不治。據了解，兩名7歲女童本身懂游泳，當時有家人陪同，該泳池水深1.5米，有兩名救生員當值，但事發時並未發現兩女童遇溺呼救，目前仍未知具體遇溺原因。

實政圓桌立法會議員田北辰指出，數年前本港陸續有中小學及游泳學校，於泳池引入自動偵測遇溺的警報系統，效用十分顯著，曾經救到人命，但目前相信絕大部份私人屋苑會所、康文署的泳池都沒有裝設，要求政府盡快在康文署泳池帶頭裝設。



政府回應：已研發「升級版」系統 受疫情影響難以測試

田北辰向《香港01》表示，曾向游泳教練了解，一般的遇溺事件中當事人未必會掙扎，而是直沉泳池底，毫無反應，連旁邊的泳客都未必能發現，遑論救生員，再加上泳池有時很多人，增加發現的難度。他憶述，約5、6年前有學校開始引入一個名為「Poseidon」的系統，以紅外線等技術偵測在泳池中的人，如果發現有人持續10秒不動，就會發出警報提醒救人，認為相當有用，「甚至唔使救生員游到嚟，旁邊泳客見到都可以救」。

田指，目前難以掌握具體有採用相關系統的泳池數字，但相信屬極少數。他指，增設該系統成本約200萬元，在私人屋苑中，如果會所泳池在建築時沒有裝設，的確難以要求業主額外集資購買。不過他認為，政府應該先帶頭在康文署泳池中裝設相關系統，讓其他機構或發展商明白其重要性。

田北辰其後補充，剛向政府了解，官員初步回應指實際上數年前已開始研究類似系統，只是認為現時的系統未夠盡善盡美，只能偵測不動的人，而不能偵測一些掙扎中的遇溺者，於是和本地大學合作研發更進一步的系統，既可偵測不動的人，也可偵測水中不尋常的移動。該官員提到，本身研究工作已做到七七八八，但後來由於新冠疫情爆發，公眾泳池多次關閉，無法正式在多人的泳池中測試，是以至今未能推出。

田北辰要求署方加快研究工作，推出「升級版」的安全系統，「尤其之後暑假流流長，政府又重新開放泳池，愈來愈多人去，就更加要著重安全」。