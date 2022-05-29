兩女童君臨天下泳池遇溺　一死一危殆　救生員：孩童集體遇溺常見

尖沙嘴私人屋苑君臨天下會所泳池，昨晚（28日）8時許有兩名7歲女童在遇溺。二人昏迷送往伊利沙伯醫院搶救，其中姓熊女童不治，另一韓國籍女童今日情况仍然危殆。港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示經常面對孩童集體遇溺情況，「我撳你（落水）你撳我（落水），攬埋一齊濁親。」鑒於救生員不足、家長警覺性降低等不利因素，胡對今年夏季水上活動意外數字不表樂觀。



「（小朋友集體遇溺）常見，救生員經常性遇到。」港九拯溺員工會副主席胡啟榮指出，小朋友到泳池或泳池游水，即使懂泳術，嬉水期間都有遇溺風險：「兩個甚至幾個攬埋一齊，我撳你（落水）你撳我（落水），其中一個濁親就驚，求生本能浸親搵嘢撳，攬埋隔離嗰個（落水）。」很多時家長以為一個小朋友識游水就可以看顧其他小朋友，胡強調在泳池泳灘「家長必然要睇住自己小朋友，唔可以依賴其他人幫，即使父母都不可互相依靠！」

香港遇溺偵測系統遠遜歐美

公司Moshe Pool Technology 2016年將Poseidon遇溺偵測系統引入香港，業務發展董事馮慶耀表示，至今全港僅得4個泳池套用此系統，遠遠落後新加坡、歐美等國。系統數碼偵測池內每個角落，分析水中正常及不尋常狀況，包括10秒前後多少泳客頭部浮上水面、10秒前後池底磚的覆蓋率，以及是否有物品或人體覆蓋池底磚超過10秒等，如果上述多項均出現異常，系統會發出警報，提示整個泳池，救生員或其他泳客都會警覺，及早施救。

馮直言7歲童溺斃令人痛心，有感溺水意外不能夠完全避免，但透過現有科技協助，及早發現，能將傷亡程度大大降低。對於坊間對遇溺偵測系統存有戒心，擔心私隱問題，他強調系統不是閉路電視，像素較低而且已經通過歐洲私隱規例。他非常擔心緊接暑假，救生員流失等情況，會令遇溺數字大增。

救生員胡啟榮對夏日水上活動意外數字同樣不表樂觀，遇溺偵測系統固然可以為救生員提供協助，但他認為更重要的是救生員訓練。隨着兩年新冠肺炎疫情，泳灘、泳池關閉多時，救生員放下太久警覺性下降，不論體能或警覺性都要重新熱身。除了救生員不足，泳客近年運動量不足、家長警覺性低加上小朋友忘形嬉水，都增加意外風險。他叮囑市民：「大家（玩水上活動）小心啲，隨時都有意外發生。」

事發於昨（28日）晚8時29分，警方接報西九龍柯士甸道西1號君臨天下的會所泳池內，有兩名7歲女童懷疑於游泳期間遇溺昏迷，屋苑職員見狀隨即報警。救援員趕至現場，兩名女童昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，惟其中一女童於晚上9時28分證實不治。事後，大批警員封鎖現場調查事發原因，一名救生員於現場助查，而涉事泳池亦已停止運作。

消息指，死者為一名7歲姓熊女童，另一名昏迷女童為韓國籍亦是7歲，警方正調查兩人關係。