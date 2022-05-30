習近平指新選制須長期堅持　譚耀宗：不隨便改　劉兆佳料政改消失

國家主席習近平今日（30日）在北京接見候任特首李家超，指實踐證明新選舉制度對落實「愛國者治港」發揮決定性作用，符合「一國兩制」和香港發展需要，「必須倍加珍惜，長期堅持」。

全國人大常委譚耀宗表示，習近平的講話反映中央認為新選制成功，不會隨便改動，「中央不會三心兩意」。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，習近平提出要長期堅持新選制，恐怕會令要求重啟政改的人士失望，因困擾香港已久的政改議題，在一段長時間內將不再出現在公共議程上。



劉兆佳：日後若再改亦非搞西方式民主

習近平發言時表示，實驗證明新選舉制度對落實「愛國者治港」、保障香港對市民行使當家作主權利，推動形成社會各階層、各界別齊心協力、建設香港的良好局面，都發揮決定性作用：「這是一套符合『一國兩制』方針、符合香港實際、符合香港發展需要的政治制度、民主制度，必須倍加珍惜，長期堅持。」

劉兆佳分析，對中央而言，新選舉制度對維護國家安全、「一國兩制」全面準確實踐、「愛國者治港」及香港繁榮穩定非常重要，因此要長時期維持，「對那些要求重啟政改的人而言，必然感到失望。」他認為，即使日後香港的選舉制度要作出改變，也會是為了要更好地壯大、發展、團結愛國力量，令「愛國者治港」更加穩固和有力，而非要搞西方式的民主選舉制度。

至於習近平提到中央全面準確貫徹落實「一國兩制」決心從未動搖，更不會改變，譚耀宗認為只要「一國兩制」取得成功，就會行穩致遠，領導人不會談及具體是否涉及2047問題。他說，近日基本法委員會主任主任沈春耀提到，「一國兩制」50年不變只是形象化說法，應理解為首50年不能變，50年後亦不需要變。