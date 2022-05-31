林鄭指酒吧出現兩群組　6月下旬未必可進一步放寬社交限制

特首林鄭月娥今日（31日）出席行政會議前見記者，她形容目前疫情膠著、但平穩受控，因為接種率較高，死亡重症不斷減少，目前只有四百幾人住院，當中危殆及嚴重者只有約20人。

林鄭重申，相信任期內不會進一步放寬外防輸入措施，而近日酒吧出現群組，6月下旬未必可以落實第三階段放寬社交距離措施。她指作出這些決定都很艱難，但不希望「時開時閂」影響社會運作，而第三階段放寬主要是提升處所人數上限，她認為目前宴會活動人數上限120人已經不少，毋須太著意再放寬，同時未必很有需要，形容距離六月底「仲早」，政府會適時審視。

林鄭又指，國家主席習近平昨天表示要堅持新選制，是「一語中的」，因為過去的選制不能確保「愛國者治港」，她反問「有乜理由」經宣誓的立法會議員可以請求外國制裁香港。



林鄭認高級公務員薪趨惹關注：作決定前會考慮

【10:30】關於公務員調薪爭議，林鄭強調每年的薪趨調查都是獨立進行，承認今年社會對於結果有回響，尤其認為高級公務員指標之高可能與市場情況脫節，她指特首會同行政會議將作出考慮，連同另外五大因素，再作決定。林鄭又指，所考慮的一籃子因素，並非機械式地側重於某一因素。

合法悼六四？林鄭：須守國安法及防疫規例

【10:22】被問到市民在六四當日出現在維園或屋內點蠟燭悼念會否犯法，林鄭月娥稱任何公共活動均須符合法例規定，聚會有很多法例要遵守，包括《港區國安法》、社交距離措施和場地許可等。

對於有行會成員認為高級公務員薪酬趨勢淨指標過高，林鄭指，公務員加薪每年都會進行，過去兩年凍薪，公務員事務局局長聶德權稱目前系統行之有效統，行政長官和行政會議會按六大原因調整薪酬，目前未有任何決定。

習近平「一語中的」 新選制須繼續堅持

【10:20】被問到珍寶海鮮舫不獲保留、將移離香港，林鄭指，當初構想南區發展時，海鮮舫擁有者答應無償捐出，因此不打算由政府斥資營運，但海洋公園及海鮮舫擁有者無法達至完美方案，她不會因為施政報告表明保留而勉強介入，同時感謝海洋公園及海鮮舫曾就保留所作出的努力。

被問到國家主席習近平提到香港選舉制度須長期堅持，林鄭認為，香港回歸後經歷很多挑戰，或多或少因為選舉制度未完善，未確立「愛國者治港」，有人通過選舉進入體制進行破壞，甚至有曾經宣誓效忠特區政府的議員請求外國政府制裁香港，令700萬市民受影響，因此認為習近平的說話「一語中的」，選舉制度需要繼續堅持，但強調只要滿足《基本法》第45條要求，政府仍然可以實施行政長官普選目標。

不因酒吧爆疫再收緊措施 促嚴守規定

【10:18】林鄭表示，第五波疫情持續回落，當局放寬了社交距離措施，重開各類處所，加上Omicron傳播力極高，無可避免出現感染群組，因此政府堅持要求學生、教職員，以及高暴露風險的市民進行快速測試。她指，隨著社交距離措施第二階段放寬，酒吧、健身中心、餐飲處所均出現感染，雖然有部分酒吧營運者及顧客不遵守防疫措施，例如飲食外其他活動不戴口罩、安排現場表演等，但當局暫時不會收緊措施，她呼籲營業者嚴格遵守防疫措施，因這樣才有復常的機會，而政府執法機關將於本周末加強執法，調查是否有酒吧處所違規，衞生防護中心也會加緊追蹤群組感染，切斷傳播鏈，呼籲相關人士盡快接受檢測。

被問到本港會否開放旅遊，林鄭說，要讓旅客來港，首先需要減少相關外防輸入措施，現時嚴格限制無法吸引遊客，但當局須平衡公共衞生，早前放寬外放輸入措施，包括縮短檢疫期已是做了大量功夫 ，不想有突然措施影響得來不易的抗疫成果。

酒吧出現群組 任內未必可再放寬社交限制

【10:00】林鄭月娥指，近日疫情平穩受控，每日確診個案在200至300宗徘徊，形容是膠着狀態。她提到，現時定點污水檢測處於低水平，學生和教職員每日進行快速檢測，全港每日進行的檢測數以十萬計，但呈陽性個案比例很低。

她說，第三階段疫苗通行今日實施，市民進入指定處所要打齊三針，近日多了很多市民去打第三針，證明了政府透過實施疫苗通行證提升本港疫苗接種率奏效，昨日超過5萬人接種第三針，呼籲符合打針間距時間的市民盡快打第三針。

她稱，看不到在本屆任期內可以實施放寬外防輸入措施，例如減少檢疫日期或改為居家隔離的措施，不會在6月30日前實施。她說最近出現兩個酒吧群組，未必會在6月下旬實施第三階段放寬社交距離措施，即包括容許酒吧現場表演等。