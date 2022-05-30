林鄭月娥最後一份每月抗疫報告：走上復常須感恩　感謝中央市民

政府換屆在即，特首林鄭月娥今日（30日）發布最後一份的按月抗疫報告，提到新冠疫情肆虐全球已長達近兩年半，香港亦不能倖免，先後應對了五波疫情，最新一波更因傳播力極高的變異病毒株Omicron 而導致抗疫力有未逮。她表示，走上復常之路的同時，必須心懷感恩，衷心感謝中央的及時支援和市民的同心協力。



林鄭月娥在報告表示，經歷了3月初的驚濤駭浪、到4月漸露曙光、再踏入5月後，第五波疫情明顯受控，每日陽性檢測個案徘徊在200至300宗之間。儘管如此，為與內地「通關」創造條件，特區政府堅守「外防輸入、內防反彈」策略，全力做好「減少死亡、減少重症、減少感染」的工作，同時推動全港市民按時接種合適劑次的新冠疫苗，加強整體防護屏障，讓社會走上更廣闊的復常之路，穩步前行。

她指，香港走上復常之路必須心懷感恩，衷心感謝中央的及時支援和市民的同心協力，今次是她作為特區行政長官發布的第28份，也是最後一份的按月抗疫報告，祝願香港繼續在這條得來不易的復常之路穩步前行，早日有序恢復跨境人員正常往來，重振香港聯通中外的亞洲國際都會地位。