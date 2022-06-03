政壇諸事町︱9議員祝端午「快樂」　盧偉國唐裝打鼓親撰唱詞應節

今日（3日）是端午節，不少立法會議員都在Facebook專頁上期願市民端午安康，有議員落區派送愛心靚糭，亦有議員親撰龍舟唱詞應節，也有議員到訪沙頭角參加本地遊。另外，有9名議員同祝市民「端午快樂」。



端午節定於每年農曆五月初五，源於古時夏季瘟疫流行，古人將船當作送走災邪不祥的工具，戰國時期詩人屈原於同日投江自盡，後世將端午紀念屈原，是東亞社會重要的傳統節日之一。

或許年代久遠，送瘟神、悼屈原的節日原意已經淡忘，有議員祝賀市民「端午快樂」，包括：民建聯的劉國勳及郭玲麗、自由黨的張宇人及邵家輝、醫療衞生界林哲玄、科技創新界邱達根、選委界林筱魯、林智遠，以及建築、測量、都市規劃及園境界的謝偉銓。而選委界謝偉俊就大玩食字，說有「粽」快樂叫端午，相當鬼馬。

盧偉國依每年習慣，撰寫龍舟唱詞應節。（盧偉國Facebook）

盧偉國穿唐裝親撰龍舟唱詞

經民聯主席、工程界議員盧偉國就身穿唐裝拍片，兼親撰龍舟唱詞應節，恭賀香港回歸25載及李家超榮任新一屆特首，並祝各位身心康泰、如意吉祥。

工聯會立法會議員鄧家彪今早到香港心理衞生會康翠宿舍，將善心人士捐出的鮑魚裹蒸糭贈予宿舍內的全體院友，他稱讚「香港有好多善心人，慈善不求名不求回報。」九龍中議員楊永杰、新民黨選委界議員容海恩亦有向街坊派發端午糭及水果，並趁機聆聽市民的意見。

張欣宇參加沙頭角本地遊 巧遇黃錦星

香港新方向立法會議員張欣宇則在清早走入沙頭角參與本地旅遊活動，他讚賞主辦團體甚有心思，無論在建築還是紀念品，都融入傳統客家文化和沙頭角地方特色，他再指在活動現場更巧遇環境局局長黃錦星、建築署署長何永賢和立法會議員兼打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明，眾人的共同心願都是將本地鄉郊的美好自然風光和獨特風土人情，保育流傳給香港後代，亦讓當地居民共享城市發展的成果。

郭玲麗聯同黃俊碩在網上教授編織五彩手繩。（黃俊碩Facebook)

郭玲麗、黃俊碩編織手繩寓意祝福

民建聯選委界議員郭玲麗，則與黨友兼會計界議員黃俊碩，齊齊拍片教授長者編織五彩手繩，手繩分別以白色、青色、黑色、紅色及黃色代表五行。她指編織手繩有祝福的寓意，可送贈予家人和朋友以表達祝福與問候。

黃俊碩早上亦到了赤柱，為香港華人會計師公會及香港會計師公會的龍舟健兒打氣。