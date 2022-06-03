端午節｜赤柱龍船鼓響市集不旺財　服裝店半日未開齋：一毫子都冇

今日（3日）端午節正日，龍舟賽重現赤柱，但疫情持續下，相鄰赤柱正灘的赤柱市集似乎未能受惠。有服裝店店主直言旺丁不旺財，開店3小時零生意，認為是淘寶等網購及疫情導致生意受損。亦有商戶指生意以外國遊客為主，希望港府盡快通關，以恢復本港經濟。



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疫情做到手軟 疫下每日生意數十元 服裝店：淘寶搞到香港冇晒生意

赤柱正灘人頭湧湧，不過一街之隔的赤柱市集，今日下午1時的人流並不多。服裝店Angleo店主潘小姐表示，疫情前「做到手軟」，現時每日的生意額僅得數十元，不足以交租，消費券派發後熱潮亦只持續一個月。至於今日生意與平日不遑多讓，開店3小時零收入：「以前爬龍船嘅日子，我諗唔好講話一萬，起碼幾千蚊，𠵱家一毫子都冇收到。」

以前爬龍船嘅日子，我諗唔好講話一萬，起碼幾千蚊，𠵱家一毫子都冇收到。 服裝店Angleo店主潘小姐

訪問期間，有數名顧客曾問價，但全為只看不買。潘認為今日旺丁不旺財，指港人在疫情下收入大減，即使貼上減價告示，衣服低至20元仍無助生意。她稱，其實在疫情爆發前，本港經濟已漸走下坡，直言網購對生意影響最大：「淘寶搞到香港冇晒生意。」

不少攤檔結業 赤柱土生土長店主：焗住做 總之慘慘慘

潘自言已從事零售18年，於赤柱市集開業已有4年，指旁邊的檔位有不少已捱不住結業，直言整個赤柱市集，除了餐廳外，全部商店均蝕錢，只能「焗住做」。她指，目前店內積存大批貨物，作為60多歲於赤柱土生土長的居民，亦難以轉行：「總之一句慘慘慘，就講晒喇。」

畫廊早上獲數十元收入 店主高呼幸運

至於售賣本地畫家作品的畫廊「WONG’S ART LTD」的中，今日情況亦相近。店主何小姐表示，由於封關後沒有外地遊客，港人只購買較便宜的小畫作，即使減至成本價依然沒有幫助，更形容每日做生意就如賭博，「有時好似撞下撞下，好似賭錢咁，開大開細。」

何亦不希望轉行，因此繼續堅持營業，並期望政府可盡快恢復開關，向世界開放，讓本港經濟得以復蘇。她並說，相比疫情前端午節的生意大減九成，今日已獲數十元生意，大呼幸運。「 今日叫多人喇，試下平時一至五入嚟，條街可以碌齡。」