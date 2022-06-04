李家超上任首要處理房屋問題　指公務員優秀但被繁複程序綁住

近年政務官（AO）系統受到外界質疑，候任特首李家超強調，公務員系統整體有效、有能力，但被繁複的程序綁住，上任後會強化公務員的危機應變意識。



他又透露，上任後第一件事是處理房屋問題，要讓市民提早上樓。



李家超表示，要簡化興建房屋的法律、行政等漫長程序。（資料圖片/鄭子峰攝）

要簡化建屋程序 縮短流程時間

李家超接受《中通社》專訪時表示，上任後第一件事仍是着手市民最關心的房屋問題，重點在於簡化法律、行政等漫長程序，提速提效提量。

談及上任後的工作，李家超說第一件事是處理房屋問題，重點在於簡化法律、行政等漫長程序，提速提效提量。他表示土地建屋需時15至20年是太長，需要壓縮時間，並已要求公營房屋項目行動工作組在上任100天內提交第一份報告，審視哪些項目可以在配套不足之下，讓市民提早上樓。

李家超認為，公務員整體勤奮優秀、有辦事能力。（資料圖片/歐嘉樂攝）

指政府要在問題醞釀時提早介入

公務員近年被人批評「少做少錯，不做不錯」，但李家超評價公務員整體勤奮優秀、有辦事能力。他表示，有些程序繁複及過時，或令公務員無法發揮效率，希望政府架構重組之後，可讓權限更清晰。此外，李家超又提到，上任後會強化團隊危機意識、建立團隊精神。

李家超又以2019年修例風波和2022年新冠疫情為例子，認為政府要在問題醞釀時提早介入，「我們的同事再能幹，也要等指示，如果指示不來就沒得做了，指示不清晰，也沒得做。」

他說：「處理危機要有時間意識，應該多一點指揮，少一點討論；應該多用平時未必用的方法、未必最完美的方法，因為危機是等不了的。」

李家超不擔心近期人才外流，認為當疫情受控很多人會回來。（資料圖片/李澤彤攝）

上任後推廣香港 稱疫情受控「很多人會回來」

香港經歷新冠疫情，經濟有待復甦，李家超明言上任後將派團到國際上推廣香港。他指，金融是香港傳統強項，會審視有沒有全面發揮優勢，以及是否可以繼續強化。

除了金融，另一個經濟增長點是創科，李家超指香港有基礎科研優勢，如加上大灣區的產業鏈和市場優勢，料有發展空間。他認為，發展創科可吸引入才來港，香港具備機會、競爭力和市場三大因素，而疫情令一些人暫時離開，相信當疫情受控，香港的吸引力、機會、市場「會令很多人回來」。